Özgür Özel'e mutlak tahliye

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği ‘mutlak butlan’ kararının ardından CHP Genel Merkezi çevresinde başlayan gerilim dün zirve yaptı. Ankara Valiliği’nin tahliye işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat vermesi üzerine polis ekipleri Genel Merkez önünde beklemeye başladı.

POLİSE TAŞ

Emniyet güçleri ile CHP yönetimi arasında müzakere girişimleri sürerken, Genel Merkez çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup sabah erken saatlerde Genel Merkez'e geldi. Grubun içeri girmek istemesi üzerine bina önünde bulunan partililerle karşı karşıya gelmesi kısa süreli arbedeye neden oldu. Bazı partililerin içeri girmeye çalışan gruba taş ve su şişesi attığı görüldü.

ÖZEL: BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi sırasında yayınladığı video mesajda, "Eğer bizi buradan söküp atarlarsa, iktidar yürüyüşümüzü meydanlarda sürdüreceğiz. Bu binayı ele geçirmek istiyorlar. Buradan çıkmayacağız" dedi. Özel açıklamasında, CHP Genel Merkezi'nde "saldırı altında olduklarını" savundu.

Genel Merkez’in giriş ve çıkışlarının CHP'ye ait seçim otobüsleri ve parti araçlarıyla kapatıldığı görüldü. Otobüslerin İYİ Parti'den CHP'ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker'in kullanımında olduğu ve bu nedenle de dış giydirmelerinde onun görsellerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin talebi üzerine bölgeye çekiciler çağrıldı. Bazı araçlar çekildi. Bahçede toplanan partililer "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları atarken, CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile çevredeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

MERDİVENLERE SIVI SABUN DÖKÜLDÜ

Genel Merkez içerisindeki hareketlilik de gün boyu sürdü. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, binadaki asansörler 12. katta kilitlendi. Özgür Özel'in gün boyunca 12. katta bulunduğu, bazı milletvekillerinin ise 4. katta toplandığı öğrenildi. Katlara çıkışı zorlaştırmak amacıyla merdivenlere sıvı sabun döküldüğü ortaya çıkarken bina girişini sandalye ve masalarla barikat kuruldu.

TAHLİYE EDİN BAŞVURUSU

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Genel Merkez'in yargı kararına uygun şekilde teslim edilmesine ilişkin başvurusunun ardından Ankara Valiliği’nin talimatının ardından polis ekipleri, CHP yönetimiyle temas kurmak için Genel Merkez önünde beklemeye başladı. Emniyet güçleri, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve beraberindekilerle görüşmeler gerçekleştirdi.

POLİSE YANGIN TÜPÜ SIKTILAR

CHP'li yetkililer İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile görüşerek güç kullanılmaması yönündeki talebinin ardından polis müdahalesi başladı.Çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez'in otopark girişindeki zincirleri kırarak içeri girdi. Polisin bina içinde de biber gazı kullandığı belirtildi. Müdahale sırasında basın mensupları dışarı çıkarılırken, binanın elektrikleri de kesildi. Partililer polise karşı bazı partililer yangın tüplerini püskürttü. Görüş mesafesini sıfıra indiren gaz bulutunun arkasına saklanan saldırganlar; koridorlarda bulunan ağır mobilyaları, ofis malzemelerini ve ellerine geçirdikleri sert yabancı maddeleri pencerelerden ve merdiven boşluklarından polis ekiplerinin üzerine fırlattı. Saldırı nedeniyle binanın giriş katındaki camlar kırılırken, koridorlar savaş alanına döndü.

TEBLİGATI YIRTTI

Müdahale sırasında Genel Merkez'in 12. katında bulunan Özgür Özel'e tebligat ulaştırıldı. Özel, kendisine getirilen tebligatı yırtarak, "Bunun için yıktılar baba ocağını" dedi. Özel, ardından Meclis’e geçmek için Genel Merkez'i terk etti. TBMM’ye doğru yürüyüşe geçen Özel yaklaşık 7 kilometrelik yolda polis engeli ile karşılaştı. Özel, bir TOMA aracının üzerine çıktı. Görüşmeler sonrasında TOMA'nın çekilmesi ve bir koridor oluşturulmasıyla Özel ve beraberindekiler yürüyüşüne devam etti.









YAVAŞ'I KABUL ETTİ

Daha sonra TBMM’nin Çankaya kapısındaki Milli Egemenlik Parkı’nda otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Özel, “Bundan sonraki genel merkezimiz TBMM’dir. Parti işgalden kurtulana kadar genel merkezimiz TBMM’dir” dedi. Meclis’e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, “Kurultay tarihi ilan edilmezse ne olacak?” sorusuna “Siyasi Partiler Kanunu’nun, tüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız. Parti Meclisini olağanüstü toplantıya çağıracağız" şeklinde cevap verdi. Meclis'te bazı milletvekilleri ve il başkanlarıyla Grup Toplantı Salonu'nda basına kapalı bir toplantı yapan Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da Meclis'teki CHP Genel Başkanlık odasında kabul etti.

KARARA UYUN

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada tüm partililere ve kamu görevlilerine "mahkeme kararının gereklerine uyulması" çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Talimatlara aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi binada

Tahliye işlemlerinin ardından parti binasında kontrolün Kılıçdaroğlu cephesine geçti. Genel Merkez’e gelen Kılıçdaroğlu destekçilerinin güvenlik ve idari işleyişe ilişkin ilk değerlendirmelerin yapılması planlanıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmayların, mahkeme kararının ardından parti yönetiminin "hukuki zeminde yeniden yapılandırılması" için çalışma başlattığı öne sürüldü. Ekibin binaya girmesinden sonra Özel'in mücadeleye devam yazılı pankartı da CHP Genel Merkezi'nden indirildi.

Tanal polisin üstüne yürüdü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile polis amirleri arasında arbede yaşandı. Mahmut Tanal, bina girişinde operasyonu yöneten polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Emniyet mensuplarına karşı fiziksel olarak müdahale etmeye çalışan ve ses tonunu yükselterek bağıran Tanal, genel merkeze yönelik gazlı operasyona sert sözlerle isyan etti. Polisin üstüne yürüyen Tanal, "O biber gazı çıkacak! Burası terör örgütü yuvası mı? Burası parti parti! Demokrasinin içine s......!" diyerek emniyet güçlerine meydan okudu.





Başarır’dan muhabire tokat

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yürüyüş sırasında kendisine soru soran CNN TÜRK Muhabiri Murat Bekmezci’ye “KJ'de adımın altına ne yazıyorsun CNN TÜRK" yanıtını verdi. Bu tepkinin üzerine Özgür Özel'in çevresinde bulunan korumalar Bekmezci'ye müdahale etti. Bekmezci, korumaların müdahalesi sürerken CHP'li Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğradı. Bekmezci, saldırganlara "Sadece soru soruyorum" diye yanıt verse de müdahale devam etti. Saldırıyı anlatan Bekmezci, "Önce korumalar beni çekip elimden mikrofonu aldı, ardından Ali Mahir Başarır'ın saldırısına uğradım. Arkaya çekildim sol kulağıma tokat atıldı" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dün CHP Genel Merkezi’nde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyerek taşkınlık çıkardığı değerlendirilen kişiler hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında “Görevli Memura Direnme” suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.











