CHP'li Bıyık'tan Kılıçdaroğlu'na ihraç resti: Hain ve işgalcisin

Yaptığı paylaşımda, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e 'hain' diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." sözlerine atıfta bulunan Bıyık, "Kemal Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair bir haber okudum. Bu vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demeyi yeterli bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi yalnızca hain değil aynı zamanda işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu birisidir." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun polis ile partilileri karşı karşıya getirdiğini savunan Bıyık, "Milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır. Böyle bir kişinin karşısında olup onunla mücadele etmek, tarihin bize yüklediği en doğru vazifelerden biridir." ifadelerini kullandı.