CHP'li Bıyık'tan Kılıçdaroğlu'na ihraç resti: Hain ve işgalcisin

CHP’de mutlak butlan sonrası başlayan tartışmalar sürerken, Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’tan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bıyık, Kılıçdaroğlu için “hain, işgalci ve işbirlikçi” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun polis ile partilileri karşı karşıya getirdiğini savunan Bıyık, "Milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır." dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi 4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayını, "delege iradesinin fesada uğratıldığı"nı tespit ederek, mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) nedeniyle 21 Mayıs’ta iptal etti.
Bu gelişmenin ardından yangın yerine dönen CHP'de bitmek bilmeyen krizler zincirlemesi yaşandı.
Sosyal medyada 'ihraç' resti
Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel destekçileri partinin Genel Merkezi'nde adeta birbirine girerken, gerilim sosyal medyaya da sıçradı.
Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Kılıçdaroğlu'na yüklendi.
"Kılıçdaroğlu hain, işgalci ve işbirlikçi birisi"
Yaptığı paylaşımda, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e 'hain' diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." sözlerine atıfta bulunan Bıyık, "Kemal Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiden ihraç edileceğine dair bir haber okudum. Bu vesileyle Kemal Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demeyi yeterli bulmadığımı belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi yalnızca hain değil aynı zamanda işbirlikçi, işgalci ve operasyoncu birisidir." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun polis ile partilileri karşı karşıya getirdiğini savunan Bıyık, "Milyonlarca insanın iradesini gasp ederken bir an bile geri adım atmayan bu kişiye ne desek azdır. Böyle bir kişinin karşısında olup onunla mücadele etmek, tarihin bize yüklediği en doğru vazifelerden biridir." ifadelerini kullandı.