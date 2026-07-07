Bakan Yumaklı: Su ürünlerinde 2028 yılı hedefimiz 3 milyar dolar ihracat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Muğla'ya geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak Milas'ın Güllük açıklarında su ürünleri yetiştiriciliği yapan bir tesiste incelemelerde bulundu. Tesis yetkilileri ve ilgili kurum amirlerinden bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra çiftlik alanını inceledi. Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, idari amirler, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.

'TÜRKİYE 2025 YILINDA 2,3 MİLYAR DOLARLIK BİR İHRACAT RAKAMINA ULAŞTI'

Su ürünlerinde 2025 yılında 2,3 milyar dolarlık ihracat yapıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizin balık ihracatıyla alakalı çok önemli yer tutan, yetiştiricilikle ilgili faaliyette bulunan bir işletmemizi ziyaret ettik. Farklı alanları gözleme ve inceleme fırsatımız oldu. Su ürünleri sektöründe son 24 yılda ülkemiz gerçekten çok devasa mesafeler katetti. 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonla tüm zamanların rekorunu kırdık. Bunun yüzde 60'ı yetiştiricilikten geldi. Son 24 yılda yetiştiricilikte özellikle 10 kat artışla 627 bin tona ulaşmış olduk. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin bu potansiyelini kullanmakta hükümet olarak kararlıyız. Yetiştiricilikte şu anda ülkemiz Avrupa'da 2'nci sırada ama en kısa sürede 1'inci sıraya çıkmak için bütün şartlarımızı zorluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU POTANSİYELİMİZ VAR'

Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya pazarlarında kendisine yer bulmuş olan Türk somonu, levrek, alabalık, çipura ve midye çok önemli yetiştiricilik alanları. Su ürünleri üretiminde özellikle koruma kullanma dengesine dikkat ediyoruz. Türkiye 2025 yılında 100 ülkeye ihracat yaptı ve 2,3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştı. Su ürünlerinde 2028 yılı hedefimiz 750 bin ton yetiştiricilik ve 3 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Bunu çok rahatlıkla söylüyorum çünkü bu potansiyelimiz var. Girişimcilerimiz, işletmecilerimiz de bu manada günbegün kendilerini geliştiriyorlar. Bizler de bakanlık olarak yanlarında oluyoruz. Son 10 yılda kişi başı balık tüketimi 5,5 kilogramdan 8,8 kilograma çıktı yani yüzde 60'lık bir artış söz konusu. Dünyadaki pek çok ülkeyle kıyasladığımız zaman balık tüketiminde yeterli noktada olmadığımızı söylemek istiyorum. Bu manada hem toplumsal bilincimizi arttırma hem de deniz ürünlerinin başta balık olmak üzere besleyiciliğiyle ilgili farklı bir metodolojide geliştirmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için hekimler tarafından haftada 2 öğün balık tüketmemiz öğütleniyor."

'MUĞLA BİRİNCİ SIRADA'

Muğla'nın su ürünleri ihracatında birinci sırada yer aldığını belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye'de yetiştirilen her 4 balıktan biri Muğla'da yetiştiriliyor. Muğla, su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Hem deniz suyu sıcaklığı hem de bulunduğu alanların farklı hava olaylarına karşı korunaklı olması nedeniyle tercih edilen bir lokasyon. Muğla'da iç sularda ve denizde faaliyet gösteren 340 üretim tesisi bulunuyor. Bu son derece önemli bir rakam. Muğla, çipura ve levrek üretiminde de Türkiye'de birinci sırada. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin yaklaşık yüzde 40'ı Muğla'da yetiştiriliyor. Muğla'nın toplam 2,3 milyar dolarlık ihracatının 1 milyar dolarını su ürünleri oluşturuyor. Bu da Türkiye'nin su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 44'üne karşılık geliyor. Bugün ziyaret ettiğimiz işletme, Türkiye'nin ilk 5 su ürünleri yetiştiricisi ve üreticisinden biri. Entegre ve ihracat odaklı üretim gerçekleştiriyor. Biz de tüm işletmelerimizin yalnızca belirli bir alana değil hem iç pazara hem de özellikle dış pazara yönelik üretim yapmasını istiyoruz. Bu alanda dünyada söz sahibi olmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız sadece yetiştiricilikle sınırlı değil. Özellikle deniz ürünleri alanında dünyada söz sahibi olan uluslararası kuruluşlarda Türkiye olarak söz sahibi olmak, yönetimlerinde yer almak üzere bir çalışmamız var" diye konuştu.