NATO Zirvesi anısına özel basım: PTT'den koleksiyonluk sürpriz
13:26, 07/07/2026, Salı
DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sunduk. İlk gün damgası da Ankara’da kullanılmaya başlandı" dedi.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, PTT AŞ tarafından hazırlanan '2026 NATO Zirvesi' konulu anma pulu ile söz konusu pula ait ilk gün zarfının abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'nin 'www.filateli.gov.tr' internet sitesinde satışa sunulduğunu duyurdu.
Bakan Uraloğlu, açıklamada, “2026 NATO Zirvesi anısına hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sunduk. İlk gün damgası da Ankara’da kullanılmaya başlandı" dedi.
Öte yandan, Ankara'daki PTT 4'üncü Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğü'nde '2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA' ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı.
Başlıklar :NATO ZirvesiAbdulkadir UraloğluTürkiye
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