ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı

Sinan Burhan'dan canlı yayında yeni kulis: CHP'de 4 il başkanı daha görevden alınıyor

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan kriz devam ederken, partiye ilişkin yeni bir kulis bilgisi daha gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında CHP'de yeni görevden alma ve ihraçların yaşanabileceğini söyledi. Burhan, "Edindiğim bilgiye göre CHP'de Trabzon, Rize, Artvin ve Afyon il başkanları, Ali Mahir Başarır'ın gezisindeki genel merkez aleyhtarı açıklamalar nedeniyle görevden alınacak veya ihraç edilecek." ifadelerini kullandı. Öte yandan CHP yönetimi geçtiğimiz hafta 26 il başkanını görevden almış, 7 il başkanını ise ihraç istemiyle disipline sevk etmişti.