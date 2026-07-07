ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı
14:18, 07/07/2026, Salı
AA
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi. Otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları da oluşturuldu.
Başlıklar :NATO ZirvesiAnkaraTürkiye
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