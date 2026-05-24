CHP’de Genel Merkez krizi: Kılıçdaroğlu'nun avukatından 'Binayı boşaltın' dilekçesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Vekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin boşaltılmadığını belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Dilekçede binanın teslim edilmesi talep edildi. Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyete talimat verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Vekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe verdi.

Binanın teslim edilmesi talep edildi

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi yönünde talepte bulundu.

Başvuruda,
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez boşaltılmamıştır"
denildi.

Dilekçede, yaşanan sürece ve hukuki gerekliliğe dikkat çekilerek emniyet birimlerinden somut adımlar atılması talep edildi. Celal Çelik, tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen sonuç alınamadığını belirtti.

Ayrıca milletvekillerinin dahi Genel Merkez binasına alınmadığını, uzun süre yürütülen diyalog girişimlerinin de sonuçsuz kaldığını ifade eden Çelik,
“Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz”
ifadelerine yer verdi.

Ankara Valiliği: Emniyete talimat verildi

Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyete talimat verildi.

