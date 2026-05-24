CHP’de Genel Merkez krizi: Kılıçdaroğlu'nun avukatından 'Binayı boşaltın' dilekçesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Vekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, mahkeme kararına rağmen CHP Genel Merkezi’nin boşaltılmadığını belirterek Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Dilekçede binanın teslim edilmesi talep edildi. Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyete talimat verildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Vekili ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde iki ayrı dilekçe verdi.
Binanın teslim edilmesi talep edildi
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak CHP Genel Merkezi’nin teslim edilmesi yönünde talepte bulundu.
Dilekçede, yaşanan sürece ve hukuki gerekliliğe dikkat çekilerek emniyet birimlerinden somut adımlar atılması talep edildi. Celal Çelik, tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen sonuç alınamadığını belirtti.
Ankara Valiliği: Emniyete talimat verildi
Ankara Valiliği'nden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyete talimat verildi.