İşte NATO Zirvesi'ne damga vuran anlar: Meloni, Trump'ın yüzüne bakmadı Macron gözlüklerini hiç çıkarmadı

Bakan Güler 5. maddeyi işaret etti: İttifak için önemli bir dönemden geçiyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Ankara Zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, NATO'nun kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, Avrupa'nın savunmaya daha fazla katkı sağlamasını desteklediklerini ancak bunun NATO ile rekabet değil, ittifakı güçlendirecek şekilde olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin NATO'daki uluslararası güvenlik mimarisinde başat üye olduğunu vurgulayan Güler, "Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalı. 5'inci maddeye bağlılığımız sarsılmazdır" dedi.