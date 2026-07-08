Ankaralılar 'NATO' tatilinde

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi nedeniyle alınan trafik tedbirleri ve okulların tatile girmesi, başkent çıkışlı otobüs seferlerine olan talebi artırdı. Zirve kapsamında uygulanan yol kapanmaları ve ulaşım düzenlemelerini dikkate alan çok sayıda vatandaş, tatil ve memleket ziyaretlerini erkene çekti.

İZMİR VE ANTALYA İLK SIRADA

Paylaşılan verilere göre, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) çıkışlı rotalarda bilet satışları son haftalarda yükseliş gösterdi. Satışların en çok gerçekleştiği rotaların başında Ankara çıkışlı rotalar gelirken, son haftalarda bilet satışının en fazla arttığı rota Ankara-İzmir ve Ankara-Antalya oldu. Başkentten sadece sahil bölgelerine değil, metropollere ve memleket ziyaretlerine yönelik seyahatlerde de artış yaşanıyor. AŞTİ çıkışlı İstanbul seferleri, çok satış artışı gösteren rotalar arasında üst sıralarda yer aldı. Aynı şekilde Ankara-Kayseri ve Ankara-Gaziantep rotalarındaki artış da memleket ziyaretlerinin veya kültür turlarının bu dönemde hızlandığına işaret ediyor. ENUYGUN.com Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız, okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde sahil bölgelerine ve Anadolu'ya yönelik talebin her yıl arttığını belirtti. Bu yıl okul tatilinin hemen ardından gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin Ankara çıkışlı otobüs bileti satışlarındaki hareketliliği daha da artırdığını ifade eden Ayyıldız, "Tatil planını halihazırda yapmış olan Ankaralılar, zirve dönemindeki ulaşım yoğunluğunu ve trafik düzenlemelerini de hesaba katarak seyahatlerini öne çekti. Bu da talebi belirgin şekilde artırdı" dedi.

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