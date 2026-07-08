Külliye'de hararetli anlar: Trump ile Rutte'nin pozu çok konuşuldu

Trump, İsrail ile ortak şekilde İran’a yönelik saldırıların başlatıldığı 28 Şubat tarihinin ardından Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ilan etmişti. Trump, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere müttefik ülkelere Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığında seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere bölgeye askeri unsurlar gönderme çağrısında da bulunmuştu. Müttefikler bu çağrıları dikkate almamış ve bu durum Trump’ın NATO’ya yönelik yoğun eleştirilerde bulunmasına neden olmuştu. Trump, ittifaka yönelik eleştirilerinde birçok kez

"kağıttan kaplan"

ifadelerini kullanmıştı.