Külliye'de hararetli anlar: Trump ile Rutte'nin pozu çok konuşuldu
00:40, 08/07/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 00:46, 08/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin hararetli konuşması dikkat çekti
Ankara'da 36. NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna akşam yemeği düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen resepsiyon sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında baş başa bir görüme gerçekleşti. İran'a saldırılarda ABD'ye yardım edilmediği gerekçesiyle NATO'ya sallayan Trump'ın Rutte karşısındaki hararetli tavrı dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla Ankara’da bulunan liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen resepsiyon öncesinde liderler tek tek karşılandı ve aile fotoğrafı çekildi.
Trump, Rutte'yi köşeye çekti
Külliye'de verilen yemeğin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi köşeye çekerek konuştuğu görüntü ortaya çıktı.
Görüntülerde Rutte'nin el pençe divan durduğu, Trump'ın ise hararetli şekilde kolunu savurduğu görüldü.
NATO hakkında ne demişti?
Trump, İsrail ile ortak şekilde İran’a yönelik saldırıların başlatıldığı 28 Şubat tarihinin ardından Hürmüz Boğazı’nda İran limanlarına yönelik ABD ablukasını ilan etmişti. Trump, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere müttefik ülkelere Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz taşımacılığında seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere bölgeye askeri unsurlar gönderme çağrısında da bulunmuştu. Müttefikler bu çağrıları dikkate almamış ve bu durum Trump’ın NATO’ya yönelik yoğun eleştirilerde bulunmasına neden olmuştu. Trump, ittifaka yönelik eleştirilerinde birçok kez
ifadelerini kullanmıştı.
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Başlıklar :Mark RutteNATODonald Trump
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