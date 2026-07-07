Ankara'daki NATO Zirvesi'nden birlik mesajı
22:02, 07/07/2026, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
Başlıklar :NATOZirveCumhurbaşkanlığıAnkara
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