Ankara'daki NATO Zirvesi'nden birlik mesajı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Ankara'daki NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: İttifak için kritik dönüm noktası

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ni İttifak için kritik bir dönüm noktası ve şimdiye kadarki "en önemli" zirvelerden biri olarak nitelendirdi. Türkiye'nin güçlü ordusunun önemine dikkat çeken Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savunma sanayisinde iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını ve "NATO 3.0" vizyonuyla daha güçlü bir Avrupa hedeflediklerini belirtti.