Trump'ın 'F-35' sözleri Netanyahu'yu panikletti: Osmanlı'yı canlandıracaklar, ben olsam satmazdım

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuşan Trump, CAATSA yaptırımlarını kaldırma ve Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına yönelik olumlu ifadeler kullandı.

Trump'ın sözleri soykırımcı Netanyahu'yu panikletti

ABD Başkanı Trump'ın olumlu ifadeleri, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu panikletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satışı planlarına karşı çıkarak bu adımın Orta Doğu’daki askeri dengeleri bozacağını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ile konuyu birkaç kez görüştüğünü belirten Netanyahu, Türkiye'nin bölgedeki politikalarını eleştirdi.

Netanyahu yaptığı açıklamada, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel dostluğuna rağmen Türkiye’nin ABD'ye karşı dost bir devlet olmadığını iddia etti. Türkiye’nin "saldırgan emelleri" olduğunu öne süren Netanyahu, F-35 satışının askeri dengeyi yok edeceğini iddia ederek "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediklerini söylüyorlar. Ben olsam satmazdım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgesel faaliyetlerine de değinen Netanyahu; Ankara'nın NATO müttefikleri Yunanistan'ı tehdit ettiğini ve Kıbrıs'ta işgalci konumda bulunduğunu iddia etti. Konuyu doğrudan ABD yönetimiyle paylaştığını belirten Netanyahu, en önemli gerekçesinin ise Türkiye'nin İsrail'i yok etmekle tehdit etmesi olduğunu ileri sürdü.

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