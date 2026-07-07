Türkiye'den ticaret hacmini artıracak adım: Kanada ile müzakereler başlatıldı
20:58, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 21:04, 07/07/2026, Salı
DHA
NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney görüşme gerçekleştirdi
İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney'in görüşmeleri neticesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizde gerçekleştirilen NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney arasında 7 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen görüşme vesilesiyle Liderler, Türkiye ile Kanada arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarlar.
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