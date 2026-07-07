Türkiye'den ticaret hacmini artıracak adım: Kanada ile müzakereler başlatıldı

İzmir'de tesettürlü kadına saldıran şahıs hakkında tutuklama kararı

İzmir'de bir plajda yaşanan, sandalyelerin havada uçuştuğu şezlong kavgasında adli süreç derinleşti. Hakaret ve ayrımcılık iddialarıyla başlatılan soruşturmada, savcılığın adli kontrol kararına yaptığı itiraz haklı bulundu. Mahkeme, delillerin henüz tamamen toplanmamış olmasını da dikkate alarak zanlı hakkında tutuklama kararı verdi.