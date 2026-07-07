Tam 700 tanesi kolide Bursa'dan Antalya'ya taşındı: Ekipler yakaladı firmaya ceza kesildi

Dört katlı binada can pazarı: 10 kişi ekipler tarafından kurtarıldı

Antalya’da dört katlı apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre klima ünitesinin patlamasıyla başlayan yangında bina kısa sürede yoğun dumanla kaplandı. Aralarında iki bebek ve iki çocuğun da bulunduğu 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı. Panik anlarında bir apartman sakini ise eşini vinç yardımıyla balkondan indirerek tahliye etti.