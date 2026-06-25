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Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı

Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı

17:3225/06/2026, Perşembe
IHA
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Şahsın tahkikatını tamamlanmasının ardından yangın çıkmasına sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Şahsın tahkikatını tamamlanmasının ardından yangın çıkmasına sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde spiral makinesi ile demir profil kesimi sırasında çıkan kıvılcımlar orman yangınına neden oldu. Orman ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabası yangının yerleşim yerlerine ulaşmasını önledi. Spiral yaparken yangına sebep olan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde orman yangını ihbarı Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangına ormana ait bir helikopter, 3 arazöz, bir su tankeri, 45 personel Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine ait 2 itfaiye ve 1 su tankeri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma karakoluna bağlı ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve çabaları yerleşim yerindeki ormanlık alanda çıkan yangının ikametlere zarar vermesini önlemiş oldu.

Spiralden çıkan kıvılcımla çıktığı belirlendi

1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangının harabe durumdaki konteynerin, bulunduğu yerden kaldırılması için demir profillerin spiralle kesilmesi esnasında etrafa saçılan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi.

Çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yangının başlangıç anı ormanlık alanda bulunan bir ikametin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Yangının çıkmasına sebep olduğu belirlenen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahsın tahkikatını tamamlanmasının ardından yangın çıkmasına sebebiyet vermek suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.



#Antalya
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