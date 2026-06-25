Spiral makinesinden çıkan kıvılcımlar ormanın yanmasına neden oldu: 1 gözaltı

Manavgat ilçesi Hocalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde orman yangını ihbarı Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Yangına ormana ait bir helikopter, 3 arazöz, bir su tankeri, 45 personel Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine ait 2 itfaiye ve 1 su tankeri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma karakoluna bağlı ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin zamanında müdahalesi ve çabaları yerleşim yerindeki ormanlık alanda çıkan yangının ikametlere zarar vermesini önlemiş oldu.