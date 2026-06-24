Tesettürlü genç kızlara sözlü taciz: Ev hapsi cezası verildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde tatile giden tesettürlü iki genç kız, girdikleri markette S.A. isimli şahsın kılık kıyafetlerine yönelik aşağılayıcı sözlerine maruz kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
Tatil için Antalya'da bulunan tesettürlü iki kız arkadaşa girdikleri bir markette S.A. sözlü tacizde bulundu.
Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Antalya'da arkadaşıyla tatile giden ve marketten alışveriş yapan tesettür giyimli bir kadın, reyonların arasında, kıyafeti nedeniyle kendisine sözlü sataşmada bulunan bir adamın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.
"2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil"
Yaşanan olay ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve mağdur genç kızlardan biri olan Zeynep Umurbek, video kaydı yaptıkları sırada adamın bir anda yanlarına gelerek kılık kıyafetleriyle ilgili alaycı, aşağılayıcı ifadelerde bulunduğunu, çevredekilerin de adama müdahale ederek oradan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.