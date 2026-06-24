Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Tesettürlü genç kızlara sözlü taciz: Ev hapsi cezası verildi

Tesettürlü genç kızlara sözlü taciz: Ev hapsi cezası verildi

20:4224/06/2026, Çarşamba
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Antalya'da tesettürlü iki genç kıza sözlü tacizde bulunan adama ev hapsi cezası verildi
Antalya'da tesettürlü iki genç kıza sözlü tacizde bulunan adama ev hapsi cezası verildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde tatile giden tesettürlü iki genç kız, girdikleri markette S.A. isimli şahsın kılık kıyafetlerine yönelik aşağılayıcı sözlerine maruz kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Tatil için Antalya'da bulunan tesettürlü iki kız arkadaşa girdikleri bir markette S.A. sözlü tacizde bulundu.

Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adliyeye sevk edilen S.A. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Antalya'da arkadaşıyla tatile giden ve marketten alışveriş yapan tesettür giyimli bir kadın, reyonların arasında, kıyafeti nedeniyle kendisine sözlü sataşmada bulunan bir adamın görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerde adamın
"Terlemiyor musunuz böyle? Sıcak, 36 derece sıcak. İyice kapatmışsınız kendinizi. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu? Müslümanız biz ama siz bir tuhafsınız herhalde."
gibi ifadelerle genç kızları taciz ettiği görüldü.

"2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil"

Yaşanan olay ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan ve mağdur genç kızlardan biri olan Zeynep Umurbek, video kaydı yaptıkları sırada adamın bir anda yanlarına gelerek kılık kıyafetleriyle ilgili alaycı, aşağılayıcı ifadelerde bulunduğunu, çevredekilerin de adama müdahale ederek oradan uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.

Umurbek,
"Şahıs oradan uzaklaşırken hala aşağılayan ve küçümseyici bir tavırla konuşmaya devam etti. 'Biz de camiye gidiyoruz ama sizin farklı herhalde düşünceniz.' gibi şeyler söyledi. Bariz bir şekilde bakışlarından, duruşundan bizi ayrıştırdığı ve aşağıladığı belliydi. Biz de ne yapacağımızı bilemediğimiz için sosyal medyada paylaştık bu videoyu. Bizi destekleyen bir sürü insan sayesinde de gidip Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verip şikayetçi olduk. Aslında bu olayı paylaşmamızın bir sebebi de son günlerde üst üste denk gelen tesettüre alakalı videoların artması oldu. Yani 2026 yılında hala bunları konuşuyor olmamız inanılır gibi değil."
ifadelerini kullandı.
Benzer olaylar, geçen hafta Mersin'de bir sitenin havuzuna tesettür mayolu bir kadının alınmaması ile İstanbul'da
"kapalılar imha edilsin"
diyen bir kadın ile gündeme gelmişti.


#Taciz
#Tesettür
#Hakaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Benzin ve motorin fiyatlarında bugün değişiklik olacak mı, indirim gelecek mi? 24 Haziran akaryakıt fiyatları son durum