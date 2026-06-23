Bu yobazlık son bulsun bu kafalar kapatılsın

Son günlerde artan ayrımcı söylemlere bakanlardan da tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan söylemleri kınadığını belirterek şunları kaydetti: “Kadınların inancı, kıyafeti ve yaşam tercihi üzerinden nefret dili üretmek; temel hak ve özgürlüklere, toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne açık bir saldırıdır. Bu ülkede kadınların inançları ve tercihleri nedeniyle ayrımcılığa uğradığı dönemler geride kalmıştır. Toplumun bir kesimini yalnızca kimliği, inancı veya yaşam tarzı nedeniyle hedef gösteren, dışlayan ve tehdit eden hiçbir anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz.” Göktaş bakanlık olarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise toplumun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Gürlek “Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.