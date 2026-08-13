İmamoğlu CHP’den istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından İmamoğlu adına yapılan paylaşımda, özetle “Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum” denildi. Böylece İmamoğlu, Yeni Parti’nin kuruluşundan 19 gün sonra CHP’den istifa etti.

“ŞAŞIRTICI DEĞİL, GEÇ KALDI”

CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "İmamoğlu’nun CHP’den istifa etmesi şaşırtıcı olmamıştır” dedi. İmamoğlu’nun İstanbul’a aday olmaya cesaret edemediğinde CHP’nin onun arkasında durduğunu belirten Sarı, Yeni Parti'yi işaret ederek İmamoğlu'nun başka bir partinin kuruluş süreçlerinde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sarı, “Gelinen noktada CHP'den istifa etmesi, aslında geç kalmış bir karardır” ifadelerini kullandı.

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