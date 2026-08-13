Yeni Parti’deki çatlak büyüyor

Kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Oylamada Yeni Parti grubunda da dikkat çeken bir ayrışma yaşandı. Yeni Parti’den 35 milletvekili “Kabul” oyu verirken, 54 milletvekili “Ret” oyu kullandı. İki milletvekili ise oylamaya katılmadı.

ANAYASA’YA AYKIRILIK İDDİASI

Parti içinde yasa konusunda yaşanan tartışmanın, oylamanın ardından da devam ettiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yasaya “Hayır” oyu veren bazı milletvekilleri, düzenlemenin belirli hükümlerinin Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önceki kararları ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile uyumlu olmadığı görüşünü dile getirdi. Bu isimlerin, yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından söz konusu hükümlerin AYM’ye taşınmasını ve iptalinin istenmesini gündeme getirdiği belirtildi.

SONUNA KADAR YÜRÜMELİYİZ

Ancak parti yönetiminin bu öneriye sıcak bakmadığı ifade edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, “Bir yola girdik, bu yolun sonuna kadar yürümeliyiz” yaklaşımını koruduğu, bu nedenle yasanın AYM’ye götürülmesi önerisinin parti yönetimi tarafından geri çevrildiği kaydedildi. Buna rağmen yasaya “Hayır” diyen milletvekillerinin AYM seçeneğini parti içerisinde tartışmaya devam ettiği öğrenildi. Böylece Yeni Parti’de çerçeve yasa konusunda Meclis oylamasında ortaya çıkan ayrışmanın, yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında da yeni bir tartışma başlığına dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Vicdanen içim rahat

TBMM’de kabul edilen Terörsüz Türkiye yasa teklifine “Evet” oyu veren Özgür Özel, kararının arkasında olduğunu belirterek, “Vicdanen içim rahat” dedi. Özel, Nefes Gazetesi’nden Deniz Zeyrek’e yaptığı açıklamada, farklı bir yöntem izlediklerini belirterek milletvekillerine tek bir yönde oy kullanmaları için baskı yapmadığını söyledi. “Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil” şeklinde konuşan Özel, milletvekillerine “Bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum” dediğini aktardı.

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