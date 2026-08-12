Özgür Özel'den dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' yorumu: 'Adam kazandı'
10:40, 12/08/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 10:50, 12/08/2026, Çarşamba
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Özgür Özel
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin destek açıklaması yapması ve ardından partisinde oylamada patlak veren fikir ayrılığına ilişkin konuştu. Özel “Vicdanen içim rahat. Erdoğan kazandı ama tek başına kazanmadı. Erdoğan ‘ak’ dese ‘kara’ diyen siyaset her zaman kazandırmıyor” yorumunda bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı
Özgür Özel, önümüzdeki günlerde 25. yılını kutlayacak AK Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğanile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özel, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve
Terörsüz Türkiye'nin temelini oluşturacak olan “çerçeve yasa” teklifine ilişkin partisinin farklı yöndeki oy tercihlerini değerlendirdi.
Fikir ayrılığına ‘yeni nesil’ kılıfı
Yeni Parti'nin oylamada yaşadığı ayrılığın parti içi anlaşmazlık olmadığını iddia eden Özel, 35 milletvekilinin
“evet”, 54 milletvekilinin ise “hayır” oyukullandığı oylamayı
"yeni nesil bir siyaset anlayışı"olarak nitelendirdi.
"Erdoğan karşıtlığı kazandırmıyor"
Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Özel,dedi.
"Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum"
"Erdoğan ‘ak’ dese ‘kara’ diyen siyaset her zaman kazandırmıyor"diyen Özel, Yeni Parti milletvekillerinin verdiği
"evet"oylarından en fazla AK Parti’nin rahatsız olduğunu iddia etti.
"Adam kazandı ama..."
Özel, partisinin kararının zaman içinde daha iyi anlaşılacağını savunarak,
"Ben ‘adam yine kazandı’ diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur"ifadelerini kullandı.
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