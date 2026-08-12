Trump Türkiye'den farklı bir uçakla ayrıldığını teyit etti: Gizli Servis’i işaret etti

Söz konusu tehdidin ne olduğu ile ilgili soruya kesin yanıt vermeyen Trump,

"Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Bana yönelik çok sayıda tehdit oluyor" diye konuştu. Trump, bu tehdit karşısında şaşırmadığını vurgulayarak, "Bilmediğiniz birçok tehditle karşı karşıyayım. Önemli işlere imza atan her başkan pek çok tehditle karşı karşıya kalır. Sıradan başkanlar tehdit edilmez. Ben ise belki de en önemli işleri başarmış başkanım"