İsrail'in Osmanlı düşmanlığına son örnek: Nili

İsrail ordusu ile Şin Bet'in ortak operasyon birimi “Nili”nin, Gazze'deki toplu katliamların arkasındaki işgalci kurum olduğu ortaya çıktı. Aksa Tufanı sonrası kurulan birimin sözde Hamas üyesi olduğu iddia edilen Filistinlileri tespit etmek ve öldürmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla gündemde. Birim adını, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı faaliyet gösteren gizli Yahudi casusluk örgütü Nili'den alıyor. Times of Israel'in aktardığı bilgilere göre Nili, son üç yılda binlerce Filistinlinin yer aldığı kapsamlı bir katliam listesi oluşturdu. Birim, bu kişileri tek tek belirlemek ve bulmak için istihbarat, insan kaynaklı istihbarat (HUMINT), yüz tanıma sistemleri ve yapay zekâ teknolojilerinden yararlanıyor. Haberde, Gazze'deki hedeflere yönelik füze saldırılarını büyük heyecan duyan bir İsrailli askerin, "Füzenin hedefe isabet etmesinden önceki sessizliği, o geçen saniyeleri hissediyorsunuz; herkes sadece füzenin hedefteki kişiye ulaşacağı anı bekliyor” sözleriyle anlatmasına da yer verildi. İşgalci gücün söz konusu füze saldırılarında kadın ve çocuk onlarca Filistinliyi öldürdüğü biliniyor. Gazze'deki soykırım sırasında İsrail ordusu'nun, Gazze'deki saldırılarında hedef belirleme ve sözde karar alma süreçlerini hızlandırmak için "Lavender", "The Gospel" (Habsor) ve "Where's Daddy?" gibi yapay zeka ve algoritma tabanlı sistemler kullandığı ve bu sistemler üzerinden binlerce kişiyi çok kısa sürede şüpheli olarak etiketleyip sivillerin ölümüne yol açan otomatik hedef havuzları oluşturduğu ortaya çıkmıştı. İsrail medyasında çıkan son haber, Nili'nin bu katliamların arkasında birim olduğunu göz önüne serdi.

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