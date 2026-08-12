Güney Kore: Kuzey Kore Japon Denizi yönüne tanımlanamayan füze fırlattı

Trump Türkiye'den farklı bir uçakla ayrıldığını teyit etti: Gizli Servis’i işaret etti

Güvenlik tehdidi nedeniyle geçtiğimiz ay Ankara’da yapılan NATO Zirvesi’nden uçak değiştirerek ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrulayan ABD Başkanı Trump, "Bu tamamen Gizli Servis’e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum" ifadelerini kullandı. Trump’ın Ankara’dan Air Force One yerine askeri uçakla ayrıldığı ve uçağa yemek kamyonuyla erzak taşındığı iddia edildi.