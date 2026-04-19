Güney Kore: Kuzey Kore, Doğu Denizi'ne çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattı

09:3519/04/2026, Pazar
Sinpo bölgesinden ateşlenen füze 140 kilometre mesafe katetti.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını duyurdu. Ayrıca, Kuzey Kore devlet medyasının misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füzenin test edildiğini ve bu sistemin menzili içindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle "küle çevirebileceğini" ileri sürdüğü aktarıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin yerel saatle sabah 06.10 sularında Doğu Denizi'ne balistik füzeler fırlattığını bildirdi.

JCS, füzelerin Kuzey Kore'nin Sinpo bölgesinden ateşlendiğini ve yaklaşık 140 kilometre mesafe katettiklerini açıkladı.

Güney Kore ordusunun ABD ile savunma işbirliği kapsamında Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden JCS, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık verebilecek kapasite ve hazırlık seviyesinin korunduğunu belirtti.

JCS, Güney Kore ve ABD istihbarat yetkililerinin fırlatmaya ilişkin hareketliliği izlediği ve elde edilen bilginin Japonya ile paylaşıldığını vurguladı.

Haberde, Kuzey Kore devlet medyasının misket bombası başlığı taşıyan taktik balistik füzenin test edildiğini ve bu sistemin menzili içindeki hedefleri yüksek yoğunluklu güçle "küle çevirebileceğini" ileri sürdüğü aktarıldı.



