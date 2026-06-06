Benzine indirim müjdesi: Akaryakıtta tabelalar gece yarısı değişti işte güncel fiyatlar

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme, doğrudan akaryakıt fiyatlarını etkiledi. ABD ile İran arasındaki gerilimlerin ardından tırmanışa geçen brent petrolün varil fiyatının 95 dolar seviyesine kadar gerilemesi, sürücüleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Petrol piyasasındaki bu gevşeme, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında düşüş sağladı. Peki, yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı kaç lira oldu? İşte merak edilen detaylar...

1 /4 Pompaya yansıyan rakamlar

Yapılan piyasa değerlendirmeleri doğrultusunda, benzinin litre fiyatında 2 lira 10 kuruşluk bir indirim hesaplandı. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi çerçevesinde, hesaplanan bu indirimin 53 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıdı.

2 /4 Güncel benzin fiyatlarında son durum

Devreye giren 53 kuruşluk indirimin ardından büyükşehirlerdeki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar güncellendi. 6 Haziran itibarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 62 lira 97 kuruş seviyesinde işlem görürken, Anadolu yakasında bu rakam 62 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

3 /4 Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenme süreci, uluslararası piyasalar ve yürürlükteki yasal düzenlemelerin birleşimiyle şekilleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine Özel Tüketim Vergisi ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu payının ilave edilmesiyle, Katma Değer Vergisi hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor.