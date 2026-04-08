Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kuzey Kore Doğu Denizi istikametine çok sayıda füze fırlattı

09:378/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genel Kurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde tanımlanamayan bir roketi Doğu Denizi'ne fırlattığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin dün de Pyongyang bölgesinden tanımlanamayan bir roket fırlattığı, başarısız olduğu anlaşılan fırlatışın ardından roketin kaybolduğu bildirilmişti.

Fırlatışların, iki ülke arasında bu yılın başında sınır ötesinde insansız hava araçları (İHA) uçurulması nedeniyle yaşanan gerilimin ardından gelmesi dikkat çekti.

İHA gerilimi

Kuzey Kore, 10 Ocak'ta sınırlarına düşen İHA nedeniyle Güney Kore'yi ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı vermiş ve olaydan dolayı üzüntü duyduğunu bildirmişti.

Güney Kore'de savcılık, 3 kişi hakkında Kuzey Kore'ye İHA uçurdukları gerekçesiyle kovuşturma başlatmıştı.



#Doğu Denizi
#Kuzey Kore
#roket
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
