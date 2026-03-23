Güney Kore'den nükleer açıklaması: 'Bölgeden gelenlerde mutasyon görüldü'

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Kilju bölgesinde yer alan Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlerin yüzde 25'inde kromozom mutasyonu görüldüğünü bildirdi.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlere yapılan radyasyon testlerinin sonucunu paylaştı.
Test yapılan toplam 174 kişinin 44'ünde kromozom mutasyonu geliştiği, böylece Punggye-ri yakınlarından ülkeye gelenler arasında bu bulguya rastlanma oranının yüzde 25 olduğu belirlendi.
Bu kromozom mutasyonlarının, radyoaktiviteye maruziyetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerinin tümünü Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor.