Güney Kore'den nükleer açıklaması: 'Bölgeden gelenlerde mutasyon görüldü'

10:27 23/03/2026, Pazartesi
Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Kilju bölgesinde yer alan Punggye-ri nükleer test sahası yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlerin yüzde 25'inde kromozom mutasyonu görüldüğünü bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri yakınlarındaki bölgelerden ülkeye gelenlere yapılan radyasyon testlerinin sonucunu paylaştı.

Test yapılan toplam 174 kişinin 44'ünde kromozom mutasyonu geliştiği, böylece Punggye-ri yakınlarından ülkeye gelenler arasında bu bulguya rastlanma oranının yüzde 25 olduğu belirlendi.

Bu kromozom mutasyonlarının, radyoaktiviteye maruziyetten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana nükleer testlerinin tümünü Punggye-ri sahasında yaptığı biliniyor.



