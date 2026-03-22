Diego Garcia’ya füze: İran'a 4 bin km uzaklıkta

Üç haftayı aşkın bir süredir ABD-İsrail ittifakının saldırılarına maruz kalan İran'ın, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini belirtmek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın, üsse iki orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hiçbirinin üsse isabet etmediği iddiasına yer verildi. İddia, İngiltere’nin geçtiğimiz günlerde ABD-İsrail ittifakına İran’a saldırılar için bölgedeki üslerini kullanma izni vermesinin ardından ortaya atıldı. Uzmanlar, daha önce füze menzili 3 bin kilometre olarak açıklanan İran’ın 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia’ya füze fırlattığı iddiasının İngiltere’yi savaşa dahil etmek için bir propaganda olabileceğine dikkat çekiyor.

MENZİL DAHA UZUN OLABİLİR

Diego Garcia’yı hedef alan füze saldırısına dair henüz net bir kanıt ortaya konulmamasına rağmen İngiltere, füzelerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İngiliz yetkililer, füzelerden birinin uçuş sırasında başarısız olduğunu, diğerinin ise ABD'ye ait savaş gemisinden SM-3 önleyici füze ateşlenerek etkisiz hale getirildiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, İran'ın füze menzilinin bilinçli olarak 2 bin kilometreyle sınırlandığını belirtmişti. İsrail merkezli Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi ise İran füzelerinin azami menzilini yaklaşık 3 bin kilometre olarak belirlemişti. İran'ın, kendisine yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Üssü'nü hedef alması, ülkenin füze menzilinin daha önce açıklanandan daha uzun olabileceğine işaret ediyor.

Hint Okyanusu'nda, İngiltere'nin sömürge döneminde kendisine bağladığı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, stratejik bir üs olarak öne çıkıyor. Eylül ayından itibaren Orta Doğu’ya büyük miktarda askeri sevkiyat yaparak İran’a saldırıya hazırlanan ABD, üsse büyük miktarda sevkiyat yapmıştı. ABD bu kapsamda, Diego Garcia’ya bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırmıştı.

İNGİLTERE’Yİ SAVAŞA ÇEKME PROPAGANDASI

WSJ’nin Diego Garcia Üssü’ne füze iddiası, İngiltere’nin İran’a yönelik saldırılarda ABD ve İsrail’e bölgedeki üslerini kullanma izni verdiği bir dönemde gündeme geldi. İngiltere hükümeti, cuma günkü açıklamasında, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırıları gerekçe göstererek İran'ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD'ye bölgedeki üslerini kullanma izni verdiğini duyurmuştu. El-Cezire’ye konuşan uzmanlar, İran’ın 4 bin km menzile ulaşabilecek füzelerinin olmadığına dikkat çekerek, WSJ’nin iddiasının ABD’ye üslerini kullanma izni veren İngiltere’yi provoke etme amacı taşıyabileceğine vurgu yaptı. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de Diego Garcia iddialarıyla Avrupa'yı Tahran'a karşı kışkırttı. İran'ın, Diego Garcia adasındaki üsse 4 bin km menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia eden Zamir, atılan füzelerin menzilinin Avrupa başkentlerine kadar uzandığını ileri sürdü.





Füzeler İsrail’e odaklanacak

İsrail basını, son dönemde Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları nedeniyle eleştirilerin odağında olan İran’ın önümüzdeki günlerde füze saldırılarını İsrail’e yoğunlaştıracağını iddia etti. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) ismi paylaşılmayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, bugüne kadar İran'ın dron ve füzelerinin yaklaşık üçte birinin İsrail'e, geri kalanın ise Körfez ülkelerine ateşlendiği aktarıldı. Haberde, İran'ın 19 Mart öğleden sonra İsrail'e yönelik füze saldırılarını artırmasının İran semalarındaki yoğun bulutlu havadan kaynaklandığı ileri sürerek hava şartlarının ABD-İsrail gözetleme dronlarının görüş açısını kısıtladığını ve bunun da İran'a daha güvenli şekilde füze ateşleme kabiliyeti sağladığını iddia etti. İsrail ordusunun İran’daki füze rampalarına mümkün olduğunca fazla saldırı düzenlediğine dikkat çekilen haberde, hava koşullarından bağımsız olarak Tel Aviv yönetiminin, İran'ın gelecek günlerde İsrail'i ateş altına almaya odaklanacağını beklediği aktarıldı.



