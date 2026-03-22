İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu: Çok zor bir akşam yaşıyoruz

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz. Kısa bir süre önce Arad Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüm ve kendisinden, İsrail'in tüm vatandaşları adına, yaralıların huzuru için dualarımızı iletmesini rica ettim. Bakanlığımın Genel Müdürüne, tüm hükümet bakanlıklarıyla birlikte gerekli tüm yardımı sağlaması talimatını verdim. Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma güçlerini güçlendiriyorum ve herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya kararlıyız."