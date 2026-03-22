İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu: Çok zor bir akşam yaşıyoruz

01:5222/03/2026, Pazar
İran'ın İsrail'in güneyindeki Arad kentine düzenlediği füze saldırısında 7'si ağır 64 kişi yaralandı. Füzenin isabet ettiği bölgedeki binalarda, ağır yıkım meydana geldi.
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Dimona ve Arad saldırılarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu, "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, İran'ın da İsrail'e yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in Dimona ve Arad kenti İran'ın hedefi olurken, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin bir açıklama yaptı. Netanyahu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz. Kısa bir süre önce Arad Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüm ve kendisinden, İsrail'in tüm vatandaşları adına, yaralıların huzuru için dualarımızı iletmesini rica ettim. Bakanlığımın Genel Müdürüne, tüm hükümet bakanlıklarıyla birlikte gerekli tüm yardımı sağlaması talimatını verdim. Sahada görev yapan acil durum ve kurtarma güçlerini güçlendiriyorum ve herkesi İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya çağırıyorum. Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya kararlıyız."


