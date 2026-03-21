İran'ın 4 bin km'lik füzesi İsrail'i panikletti: Harita yayınlayıp Avrupa'dan yardım dilendiler

22:4421/03/2026, Cumartesi
İsrail'in yayınladığı haritada, İran'ın bugün kullandığı balistik füzelerin asıl hedefinin Avrupa başkentleri olduğu iddia edildi.
İran, İsrail'in nükleer tesisinin yer aldığı Dimona şehrini balistik füzelerle vurdu. İsrail Savunma Bakanlığı, saldırıyı farketmelerine rağmen engelleyemediklerini itiraf etti. Saldırıda kullanılan füzenin 4 bin kilometre menzilli olduğunu duyuran İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, harita yayınlayıp tüm Avrupa başkentlerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

İran, İsrail'in nükleer tesisinin yer aldığı Dimona şehrini füze ve dronlarla vurdu.

İsrail Acil Yardım Servisi, saldırılarda 7 kişinin öldüğünü en az 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava savunma sistemlerinin füzeyi engellemek üzere devreye girdiğini ancak füzenin düşürülemediğini itiraf etti.

İsrail devlet medyası İran füzelerinin Dimona'yı vurduğu anları da paylaştı.

İsrail harita yayınlayıp Avrupa'dan yardım dilendi: Hedef sizin başkentleriniz

Saldırıda kullanılan füzenin 4 bin kilometre menzilli olduğunu duyuran İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, harita yayınlayıp tüm Avrupa başkentlerinin tehdit altında olduğunu söyledi.

İsrail tarafından yayınlanan görsel.

"İran, Diego Garcia adasındaki bir Amerikan hedefine doğru 4.000 kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze fırlattı." diyen Zamir, "Bu füzelerin İsrail'i vurması amaçlanmamıştır. Menzilleri Avrupa başkentlerine kadar uzanmaktadır; Berlin, Paris ve Roma doğrudan tehdit altındadır." ifadelerini kullandı.

