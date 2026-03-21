Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 22'inci günü: İngiltere üslerini ABD'ye açtı

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 22'inci günü: İngiltere üslerini ABD'ye açtı

07:4321/03/2026, Cumartesi
G: 21/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren savaş hakkında yeni açıklamalar yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la süren savaş hakkında yeni açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerini "Korkaklar, bunu unutmayacağız" diyerek tehdit etti. Hürmüz Boğazı'nın bir noktada kendiliğinden açılacağını savunan Trump, "İran ile ateşkes yapmak istemiyorum" dedi. İngiltere ise İran’ın füze üslerine yönelik hava saldırıları için ABD’ye askeri üslerini kullanma izni verdi. İşte ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşın 22'inci gününde dakika dakika gelişmeler...

İran, bölgedeki ABD üslerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Kuveyt, BAE, Suudi Arabistan ve Irak'taki hedeflere misilleme saldırıları sürüyor. Bunun yanı sıra resmi verilere göre savaşın başından bu yana İran ve Lübnan'da yaklaşık 2 bin 500 kişi öldürüldü.

İŞTE DAKİKA DAKİKA SON GELİŞMELER...
10.23:
İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.
10.27:
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, “Boğazı kapatmadık, açık” dedi.
YouTube
Dünya / Ortadoğu
21 Mart, Cumartesi

09.52:
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi.
08.46:
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1021’e yükseldi.
YouTube
Dünya / Ortadoğu
21 Mart, Cumartesi

07.50:
İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.
07.14:
İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
07.04:
Arakçi: Hürmüz Boğazı açık, temas halinde güvenli geçiş sağlamaya hazırız.
YouTube
Dünya / Ortadoğu
21 Mart, Cumartesi

06.42:
Arap ülkeleri İsrail’in Suriye’deki askeri tesislere saldırısını kınadı.
06.21:
Kuveyt, füze ve İHA saldırısı nedeniyle 2 kez hava savunma sistemlerini devreye soktu.
06.14:
Suudi Arabistan: Topraklarımıza 51 kamikaze İHA'yla saldırı düzenlendi.
04.20:
Trump: .İran’a yönelik askeri çabaları azaltmayı düşünüyoruz, hedeflerimize çok yaklaştık.
YouTube
Dünya / Ortadoğu
21 Mart, Cumartesi

03.47:
İsrail’den Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yeni saldırı dalgası.
03.35:
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu.
YouTube
Dünya / Ortadoğu
21 Mart, Cumartesi

03.25:
İran medyası: Tahran ve Kerec kentlerinde yine patlama sesleri duyuldu.
02.58:
İran'dan BAE'nin Ra's el-Hayme kentine tahliye uyarısı.
#İran
#ABD
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları Fed kararı sonrası sert düştü: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?