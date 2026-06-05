MEMURA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA 2026: Memur maaşı zammı ne kadar olacak, taban maaş ne kadar olacak? 4C'li öğretmen, polis, hemşire...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 69 BİN TL'Yİ AŞTI

Şu an oluşan yüzde 12,41'lik zam oranı dikkate alındığında en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığında dikkat çeken artışlar ortaya çıktı.

Buna göre;

En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 69 bin 570 liraya,

En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 218 liraya yükselmiş durumda.

Haziran enflasyonunun eklenmesiyle bu rakamların daha da artması bekleniyor.