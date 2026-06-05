MEMURA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA 2026: Memur maaşı zammı ne kadar olacak, taban maaş ne kadar olacak? 4C'li öğretmen, polis, hemşire...

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2026 maaş zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. Temmuz maaş zammı için geri sayım sürerken memur ve memur emeklileri açısından yeni tablo şekillendi. TÜİK’in açıkladığı son verilerle birlikte zam oranı yüzde 12,41 seviyesine ulaşırken, yeni maaş hesaplamaları da gündeme geldi.
TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı büyük ölçüde netleşti. Beş aylık veriler doğrultusunda oluşan tablo, maaşlarda önemli artışlara işaret ederken gözler şimdi son veri olan haziran enflasyonuna çevrildi.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE 5 AYLIK ZAM TABLOSU NETLEŞTİ: ORAN YÜZDE 12,41'E ULAŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin temmuz ayında alacağı zamda yeni tablo ortaya çıktı. Açıklanan veriler, enflasyon farkını artırırken temmuz zammının önemli bölümü de netleşmiş oldu. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 1,71 olarak gerçekleşmesiyle yılın ilk 5 ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 16,61'e yükseldi. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı yüzde 5,05'e çıkarken, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 12,41'e ulaştı.
OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE ENFLASYON YÜZDE 16,61 OLDU
Yılın ilk aylarından itibaren açıklanan enflasyon verileri temmuz zammının temelini oluşturdu.
Ay Enflasyon (%)
Ocak 4,84
Şubat 2,96
Mart 1,94
Nisan 4,18
Mayıs 1,71
Bu veriler sonucunda ilk 5 aylık enflasyon oranı yüzde 16,61 olarak hesaplandı.
ENFLASYON FARKI YÜZDE 5,05'E ÇIKTI
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği yılın ilk 6 ayında yüzde 11'in üzerindeki enflasyon fark olarak maaşlara yansıtılıyor.
Mayıs verisinin ardından oluşan tabloya göre enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam zam oranı şimdiden yüzde 12,41 oldu. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu oranın daha da yukarı çıkması bekleniyor.
SON KARARI HAZİRAN ENFLASYONU VERECEK
Temmuz maaşlarını belirleyecek son veri haziran ayı enflasyonu olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin kesin zam oranı netleşecek. Açıklanacak son verinin ardından yeni maaşlar hesaplanacak ve zamlı ödemeler temmuz ayında hesaplara yatırılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 69 BİN TL'Yİ AŞTI
Şu an oluşan yüzde 12,41'lik zam oranı dikkate alındığında en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığında dikkat çeken artışlar ortaya çıktı.
Buna göre;
En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 69 bin 570 liraya,
En düşük memur emeklisi aylığı ise 27 bin 772 liradan 31 bin 218 liraya yükselmiş durumda.
Haziran enflasyonunun eklenmesiyle bu rakamların daha da artması bekleniyor.
MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR
MESLEK MESLEK MAAŞLAR: TEMMUZ ZAMMIYLA YENİ TABLO ORTAYA ÇIKTI
Milyonlarca memur ve memur emeklisi için temmuz ayında uygulanacak zam oranı yüzde 12,41 seviyesinde şekillenirken, meslek gruplarına göre yeni maaş hesaplamaları da netleşmeye başladı. Aile yardımı dahil edilen hesaplamalara göre kamu çalışanları ve emeklilerinin güncellenmiş maaşları şöyle oluştu:
MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü 1/4 → 94.384 TL → 106.097,05 TL
Memur 9/1 → 64.397 TL → 72.388,67 TL
Uzman öğretmen 1/4 → 81.219 TL → 91.298,28 TL
Öğretmen 1/4 → 73.368 TL → 82.472,97 TL
Başkomiser 3/1 → 89.214 TL → 100.285,46 TL
Polis memuru 8/1 → 81.617 TL → 91.745,67 TL
Uzman doktor 1/4 → 150.426 TL → 169.093,87 TL
Hemşire (üniv. mezunu) 5/1 → 74.770 TL → 84.048,96 TL
Mühendis 1/4 → 96.211 TL → 108.150,79 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 → 66.870 TL → 75.168,57 TL
Profesör 1/4 → 135.089 TL → 151.853,54 TL
Araştırma görevlisi 7/1 → 90.568 TL → 101.807,49 TL
Vaiz 1/4 → 76.653 TL → 86.165,64 TL
Avukat → 90.000 TL → 101.169,00 TL
MEMUR EMEKLİLERİ
Müsteşar 1/1 → 98.784 TL → 111.043,09 TL
Genel müdür 1/1 → 87.541 TL → 98.404,84 TL
Şube müdürü (lisans) 1/4 → 34.955 TL → 39.292,92 TL
Memur (lisans) 1/4 → 27.584 TL → 31.007,17 TL
Öğretmen 1/4 → 41.321 TL → 46.448,94 TL
Kaymakam (1. sınıf 1/4) → 58.010 TL → 65.209,04 TL
Başkomiser 1/4 → 42.175 TL → 47.408,92 TL
Polis memuru 1/4 → 41.484 TL → 46.632,16 TL
Hemşire (lisans) 1/4 → 41.321 TL → 46.448,94 TL
Mühendis 1/4 → 42.013 TL → 47.226,81 TL
Teknisyen 1/4 → 29.946 TL → 33.662,30 TL
Pratisyen hekim 1/4 → 60.510 TL → 68.019,29 TL
Profesör 1/4 → 70.904 TL → 79.703,19 TL
İmam-hatip → 41.321 TL → 46.448,94 TL
Avukat 1/4 → 41.321 TL → 46.448,94 TL