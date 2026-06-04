Sigara fiyatlarına yeni zam: En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar? Sigara zammı ne zaman geçerli olacak? Yeni tarih açıklandı

Sigara zammı 5 Haziran itibarıyla yeni fiyat listelerine yansıyacak. Bir sigara grubuna yapılan 5 liralık artış sonrası en düşük sigara fiyatı 105 liraya, en yüksek sigara fiyatı ise 120 liraya çıktı. Son zamla birlikte sigara fiyatlarında haziran ayının ilk haftasında ikinci kez artış yaşanmış oldu.

1 /4 Sigara zammı kapsamında bir ürün grubunda fiyatlar 5 lira artırıldı. Yeni fiyatların 5 Haziran’dan itibaren uygulanacağı belirtildi.



2 /4 Sigarada yeni zam dönemi

Sigara zammı, son fiyat artışının ardından yeniden gündeme geldi. Bir sigara grubundaki ürünlere 5 liralık zam yapıldığı duyuruldu.

Zamlı fiyatların 5 Haziran’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Yeni listeye göre grubun en düşük fiyatlı ürünü 105 liraya, en yüksek fiyatlı ürünü ise 120 liraya yükseldi.

3 /4 En düşük fiyat 105 liraya çıktı

Açıklanan bilgilere göre fiyat artışı, söz konusu ürün grubunun tamamına yansıdı. Böylece bu yıl içinde aynı grupta ikinci kez fiyat değişikliğine gidilmiş oldu.

Yeni fiyat aralığı şöyle aktarıldı:

En düşük fiyatlı ürün: 105 lira En yüksek fiyatlı ürün: 120 lira Zam tutarı: 5 lira Uygulama tarihi: 5 Haziran