Cuma günü, İslam dünyasında haftanın en önemli ve mübarek günü olarak kabul edilir. Bu günün faziletleri, pek çok ibadet ve iyi amelle daha da artar. Peki, Cuma günü hangi ibadetleri yapmak faziletlidir?

Cuma günü neler yapılır?

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir.

Cuma günü sünnetleri

Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem) Cuma günü yapılması daha güzel olan özel bazı sünnetleri vardır. İşte Cuma günü yapılması gereken bazı sünnetler...

Gusül Abdesti Almak Ruhen ve Bedenen Cuma'ya Hazırlanmak ve Güzel Koku Sürmek Yeni Alınan Elbiseleri Cuma Günü Giymek Bolca Salavat Getirmek Sadaka Vermek Kabir Ziyaretinde Bulunmak Tırnakları Kesmek Müslüman Kardeşine Selam Vermek ve Cumasını Tebrik Etmek

Cuma Gününe Mahsus Bazı İbadetler

Cuma günü boy abdesti almak.

Peygamberimiz:

“Sizden biriniz Cumaya geldiği zaman yıkansın”640 buyurmuştur.

637 Müslim,

Hz. Ömer bir Cuma hutbe okurken Peygamberimizin ashabından biri

mescide girmiş. Hz. Ömer bu zata dönerek:

—Bu saat hangi saattir? Diye seslenmiş, gelen zat:

—Bugün çalıştım. Ezanı işitince evime dönemeden abdest almaktan başka bir şey yapamadım (yani yıkanamadım) dedi. Hz. Ömer:

—Abdestle yetinmen de öyle. Biliyorsun ki Peygamberimiz Cuma günü

yıkanmayı emrederdi, dedi.641

Hz. Aişe (ra.) şöyle demiştir: Halk kendi işlerini kendileri görürdü.

Cumaya gittiklerinde o durumlarıyla giderlerdi. Bunun için kendilerine:

“keşke yıkansanız (da namaza öyle gelseniz) buyurulurdu.642

Yine Hz. Aişe anlatıyor: “Halk Cumaya yaylalarındaki evlerinden gelir--

lerdi. (Sırtlarında yün aba olarak) toz toprak içinde gelirlerdi ki toz toprak

vücutlarına siner bedenlerinden ter kokusu çıkardı. Bir defa Peygambe--

rimiz benim yanımda iken bunlardan biri geldi. Peygamberimiz (onun

halini görünce) “Bari bugün yıkansanız” buyurdu.643

Selman-ı Farisi (ra.) şöyle demiştir: Peygamberimiz:

“Bir kimse Cuma günü yıkanıp elinden geldiği kadar temizlendikten ve

(başını, sakalını tarayıp kullandığı) yağından yağlandıktan, yahut evindeki

kokudan süründükten sonra camie gelir, yan yana oturan iki kişi arasını

açmaz (yani iki kişiyi sıkıştırıp ortalarına girmez) daha sonra (Allah tarafından) ona yazıldığı kadar namaz kılar, sonra da imam hutbeye başlayınca (namaz bitinceye kadar) susarsa, o Cuma ile öteki Cuma arasındaki günahları bağışlanmış olur."644

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O'na gönülden teslim olun."

"Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

İşte cuma günü okunacak surelerden bazıları:

Cuma günü önemi ile ilgili hadisler

Cuma günü çok önemli olan haftalık toplu ibadet günüdür. Cuma

günü daha önce Yahudi ve Hıristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak

belirlenmiş, fakat onlar bunu değiştirmişler; Yahudiler Cumartesiyi Hıristiyanlar da Pazar gününü haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişlerdir. Son olarak Cuma günü Müslümanlar için yeniden haftalık ibadet

günü kılınmıştır.636

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı, Cuma günüdür. Adem

aleyhi’s-selam o gün yaratıldı, o gün cennete kondu, yine o gün cennetten

çıkarıldı. Kıyamet de ancak Cuma günü kopacaktır.”637

Peygamberimiz Cuma namazını ilk defa Mekke’den Medine’ye hicret

ettiklerinde henüz Medine’ye ulaşmadan Medine yakınındaki Ranuna vadisinde Salim b. Avf kabilesini ziyaretleri sırasında orada bulunan namaz--

gahta kıldırmıştır.

Cuma gününde bir saat vardır. Bir Müslüman o saatte rast getirir ve

Allah’tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir.638

Cumadaki duaların kabul edildiği bu saatin hangi saat olduğu kesin

olarak bildirilmemiştir. Gizli kalması, o vakte rast gelir ümidiyle Cuma

gününün daha çok vaktini ibadet ve dua ile geçirmeyi sağlamak içindir.

Kadir gecesi de bunun için gizli tutulmuştur.

Farz-ı ayn olan Cumayı özürsüz terketmenin büyük günah olduğu, bu

konudaki hadislerden anlaşılmaktadır. Peygamberimiz buyuruyor:

“Her kim önemsemediği için üç Cumayı terkederse Allah onun kalbini

mühürler.”639







