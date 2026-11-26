Duha Suresi Oku: Duha (Vedduha) Suresi Türkçe ve Arapça Okunuşu Meali

Vedduha olarak da bilinen Duha Suresi okunuşu manevi açıdan kişiye huzur veren önemli alışkanlıklardan biridir.
Duhâ, kuşluk vakti demektir. Allah, Duhâ suresinde yetimlere ve yoksullara iyi davranılmasını, onlara yardım edilmesini emreder. Duha suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, meali ve tefsiri, faziletine dair bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgilerle derledik.
Duha Suresi'nin Konusu
Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.
Duha Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu ve Meali
Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha Suresi'ni aşağıdan okuyabilir veya dinleyebilirsiniz.
Duha Suresi Arapça Okunuşu
Duha Suresi'nin Arapça yazılışı şöyledir:
Duha Suresi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
- 1- Vedduha
- 2- Velleyli iza seca
- 3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala
- 4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
- 5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda
- 6- Elem yecidke yetiymen feava
- 7- Ve vecedeke dallen feheda
- 8- Ve vecedeke 'ailen feağna
- 9- Fe-emme'l-yetime fela takher
- 10- Ve emmessaile fela tenher
- 11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis
Duha Suresi Türkçe Anlamı (Meali)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Andolsun kuşluk vaktine
2- Ve dindiği zaman o geceye ki,
3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.
5- İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
10- El açıp isteyeni de azarlama!
11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!
Duha Suresi Kaç Ayet?
Duha Suresi, 11 ayetten oluşmaktadır.
Duha Suresi Nerede ve Ne Zaman İndi?
Mekke'de inmiştir. Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) bir süre vahiy gelmemesi nedeniyle müşriklerin alay etmeye başlamasının ardından inmiş olup, Allah’ın Peygamberini terk etmediğini ve ona olan sevgisini vurgulayan bir suredir.
Duha Suresi'nin Anlamı Nedir?
"Duha" kelimesi, "kuşluk vakti" anlamına gelir. Sure, Allah'ın lütuflarını hatırlatır ve Peygamberimize moral verir.
Duha Suresi'nin Ana Mesajı Nedir?
- Allah’ın Peygamberini terk etmediği ve ona darılmadığı vurgulanır.
- Geleceğin daha iyi olacağı müjdelenir.
- Allah’ın nimetleri hatırlatılarak şükretmeye teşvik edilir.
- Yetim ve muhtaçlara iyi davranılması emredilir.
Duha Suresi'nin Okuyana Hatırlattıkları
- Zor zamanlardan geçen kişilere umut ve moral veren bir suredir.
- Allah’ın rahmetini ve nimetlerini hatırlatarak şükretmeye teşvik eder.
- Sabır ve şükür bilincini güçlendirir.
Duha Suresi'nin Nüzulü
Mushaftaki sıralamada doksan üçüncü, iniş sırasına göre on birinci sûredir. Fecr sûresinden sonra, İnşirâh sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre Fecr sûresinin inişinden sonra öncekine nisbetle daha kısa bir süre vahiy kesilmiş, müşrikler bu olayı kullanarak Hz. Peygamber’e, “Herhalde rabbin sana darıldı ve seni terketti” demişlerdi. Bu sözlerden dolayı Hz. Peygamber’in duyduğu üzüntü üzerine bu sûre inmiştir (Taberî, XXX, 148).
Duha Suresi Tefsiri
Hz. Peygamber, annesi ona hamileyken babasını, altı yaşındayken de annesini kaybetmiş; önce dedesi Abdülmuttalib’in, onun ölümünden sonra da amcası Ebû Tâlib’in himayesinde yetişmiştir. Ebû Tâlib, yeğeninin peygamberliğini kabul ettiğini açıkça ilân etmemekle birlikte düşmanlarına karşı onu korumuştur. Fakat Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in eşi Hatice vefat edince müşrikler ona karşı saldırılarını arttırmışlardı. Bu sûrede Allah, o güne kadar peygamberine verdiklerini hatırlatarak teselli etmiş, geleceğinin daha iyi olacağını da müjdelemiştir.
Hz. Peygamber Kureyş’in soylu bir ailesine mensup olmakla birlikte yetim ve himayeye muhtaç olarak büyümüştü; çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları yoksulluk içerisinde geçmiş, daha sonra gerek kendisinin ticarî faaliyetleri gerekse zengin bir tüccar olan Hz. Hatice ile evlenmesi ve eşinin tüm servetini onun yönetimine bırakması neticesinde fakirlikten kurtulmuştur. Ancak buradaki zenginleştirmeyi, Allah Teâlâ’nın resulüne gönderdiği vahiy ile onun ruh ve kalp dünyasını zenginleştirmesi, onu hem kendisini hem insanlığı aydınlatabilecek zenginlikte hakikatlere mazhar kılması şeklinde anlamak da mümkündür. Bazı müfessirlere göre 8. âyette, onun hayatındaki bu gelişme hatırlatılarak kendisine bu imkânları sağlayan Allah’ın ona darılmasının, kendisini terketmesinin söz konusu olamayacağı bildirilmiştir (bk. Muhammed Abduh, Tefsîru cüz’i ‘Amme, s. 112; Elmalılı, VIII, 5902).
Sıkça Sorulan Sorular
Duha Suresi kaçıncı suredir?
Duha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 93. suresidir.
Duha Suresi kaç ayettir?
Duha Suresi 11 ayettir.
Duha Suresi nerede indi?
Mekke'de, Fecr Suresi'nden sonra ve İnşirah Suresi'nden önce inmiştir.
Vedduha ne demek?
"Ve'd-duhâ", "Andolsun kuşluk vaktine" anlamına gelir ve surenin ilk ayetidir. Bu nedenle sure halk arasında Vedduha Suresi olarak da bilinir.
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