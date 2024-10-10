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İnşirah Suresi Okunuşu: Elem neşrah leke suresinin Türkçe anlamı ve fazileti

İnşirah Suresi Okunuşu: Elem neşrah leke suresinin Türkçe anlamı ve fazileti

Yeni Şafak
14:1010/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İnşirah Suresi
İnşirah Suresi

İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiş olup toplamda 8 ayetten oluşur. "İnşirah" kelimesi, açılmak ve genişlemek anlamına gelmektedir. Bu surede, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) olan manevi lütufları ve destekleri anlatılmaktadır. İnşirah Suresi'nin Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı ve meali gibi bilgilerin yanı sıra fazileti ve tefsiri de önemlidir. Bu sure, zorluklar karşısında sabretmek ve Allah’a güvenmek konusunda müminlere bir teselli kaynağıdır. İnşirah Suresi’nin okunması, manevi huzur sağlamakta ve zorlukların ardından gelecek olan kolaylıkları hatırlatmaktadır. İşte İnşirah Suresi okunuşu: İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, fazileti, tefsiri ve okunuşu...

İnşirah Suresi
, Kur'an-ı Kerim'in doksan dördüncü suresi olup, Mekke döneminde nazil olduğu konusunda ittifak vardır. Toplam 8 ayetten oluşan bu sure, adını "
elem neşrah leke
" ifadesinden alır. İnşirah Suresi, Peygamber Efendimiz'in (s.a.) tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntıların ardından inmiştir.

İnşirah Suresi’nin başında Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v), "Senin göğsünü açmadık mı?" hitabı yer almaktadır. Bu ifadeyle, Allah’ın Hz. Muhammed’e olan lütfu ve rahmeti vurgulanır. Hadis kaynaklarında bu surenin faziletlerine dair pek çok bilgi bulunmaktadır.

İnşirah Suresi’nin okunuşu, anlamı ve meali ile birlikte detaylı tefsiri, müminlere manevi bir huzur ve destek sunmaktadır. Sureyi okumak, zor zamanlarda sabır ve dayanıklılık sağlarken, Allah’ın rahmetine ve lütfuna olan inancı pekiştirmektedir. İnşirah Suresi'ni Arapça yazılışıyla, Türkçe anlamıyla ve dinleme seçeneği ile birlikte incelemek, okuyucular için büyük bir fayda sağlayacaktır. İşte, İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve dinle seçeneği.

İnşirah Suresi bir önceki
gibi tabiri caizse motivasyon suresidir. Peygamber Efendimiz (a.s.v.)’e verilen nimetler ile buna karşılık Resulullah (s.a.v.)’den istenen kulluk bu surede belirtilmiştir. Vahyin gelmesi sırasında Resulullah (s.a.v.) ile Müslümanlara, İnşirah Suresi ile karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmak, teselli ve ümit verilmektedir. İşte, İnşirah Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı.

İnşirah Suresi’nin Arapçası, Okunuşu ve Anlamı

İnşirah Suresi Okunuşu

  • Elem neşrah leke sadrake. Ve vedagnâ anke vizrake. Ellezî enkada zahrake. Ve rafe’nâ leke zikrak. Fe inne meal usri yusrân. İnne meal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.

İnşirah Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

  • 1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
  • 2- Ve ağır yükünü kaldırmadık mı?
  • 3- O senin sırtını ezen yükünü.
  • 4- Senin şanını yükseltmedik mi?
  • 5- Şüphe yok ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.
  • 6- Evet, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.
  • 7- Öyleyse (işlerinden) boş kalınca, hemen (ibadete) dur.
  • 8- Ve yalnız Rabb'ine yönel.

İnşirah Suresi Faziletleri

Surenin 5-6.ayetlerinden şunu anlayabiliriz: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşılaştığı tüm güçlükleri, ortaya çıkan kolaylıklarla aşmıştır. Her insan da ne kadar ağır yük, imtihan ve musibetle de karşılaşsa, Cenab-ı Hakk’a sığınınca bunu aşar ve selamete çıkabilir. Nasıl ki her gece iki gündüz arasındadır, her zorluk da iki kolaylık arasındadır. Asla bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Bu ayetin tefsiri sadedinde şu hadis nakledilir: “Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.”

Rivayet olunur ki İnşirah Suresi’nin şu fazilet ve faydaları vardır
:
  • * İnşirah Suresi, sıkıntı çeken, bunalan, gönlü daralan kişinin üzerine okunursa, Allahu Teala'nın izni ile şifa bulur.
  • * Göğüs darlığı olan kişiye İnşirah Suresi okunur yahut böyle rahatsızlığı olan kişi bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Cenab-ı Hak o kimseyi bu rahatsızlıktan kurtarır.
  • * Günlük 7 kez okumaya devam eden kimsenin kalp sıkıntısından kurtulacağı ve rızkının artacağı rivayet edilir.
  • * Kederden ferahlığa çıkmak, kalbin daima huzur ve rahatlık içinde olması için 5 vakit namazın ardından okunmaya devam edilir.
  • * Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.” denilmiştir.
  • * İbn Aşur, İnşirah Suresi'nin 7. ayetini şu şekilde açıklamıştır: “Önemli işlerden birini tamamlayınca, ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın.”
Korku, çaresizlik ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Savaşlar, depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte en çaresiz anda ve dardayken dkunacak dualar.

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