İnşirah Suresi’nin başında Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v), "Senin göğsünü açmadık mı?" hitabı yer almaktadır. Bu ifadeyle, Allah’ın Hz. Muhammed’e olan lütfu ve rahmeti vurgulanır. Hadis kaynaklarında bu surenin faziletlerine dair pek çok bilgi bulunmaktadır.

İnşirah Suresi’nin okunuşu, anlamı ve meali ile birlikte detaylı tefsiri, müminlere manevi bir huzur ve destek sunmaktadır. Sureyi okumak, zor zamanlarda sabır ve dayanıklılık sağlarken, Allah’ın rahmetine ve lütfuna olan inancı pekiştirmektedir. İnşirah Suresi'ni Arapça yazılışıyla, Türkçe anlamıyla ve dinleme seçeneği ile birlikte incelemek, okuyucular için büyük bir fayda sağlayacaktır. İşte, İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve dinle seçeneği.

gibi tabiri caizse motivasyon suresidir. Peygamber Efendimiz (a.s.v.)’e verilen nimetler ile buna karşılık Resulullah (s.a.v.)’den istenen kulluk bu surede belirtilmiştir. Vahyin gelmesi sırasında Resulullah (s.a.v.) ile Müslümanlara, İnşirah Suresi ile karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmak, teselli ve ümit verilmektedir. İşte, İnşirah Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı.

gibi tabiri caizse motivasyon suresidir. Peygamber Efendimiz (a.s.v.)’e verilen nimetler ile buna karşılık Resulullah (s.a.v.)’den istenen kulluk bu surede belirtilmiştir. Vahyin gelmesi sırasında Resulullah (s.a.v.) ile Müslümanlara, İnşirah Suresi ile karşılaştıkları güçlükleri kolaylaştırmak, teselli ve ümit verilmektedir. İşte, İnşirah Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı.

Surenin 5-6.ayetlerinden şunu anlayabiliriz: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşılaştığı tüm güçlükleri, ortaya çıkan kolaylıklarla aşmıştır. Her insan da ne kadar ağır yük, imtihan ve musibetle de karşılaşsa, Cenab-ı Hakk’a sığınınca bunu aşar ve selamete çıkabilir. Nasıl ki her gece iki gündüz arasındadır, her zorluk da iki kolaylık arasındadır. Asla bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Bu ayetin tefsiri sadedinde şu hadis nakledilir: “Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.”