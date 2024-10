, Kur'an-ı Kerim'in doksan dördüncü suresi olup, Mekke döneminde nazil olduğu konusunda ittifak vardır. Toplam 8 ayetten oluşan bu sure, adını "

6- Evet, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.

5- Şüphe yok ki, her güçlükle birlikte bir kolaylık vardır.

Surenin 5-6.ayetlerinden şunu anlayabiliriz: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karşılaştığı tüm güçlükleri, ortaya çıkan kolaylıklarla aşmıştır. Her insan da ne kadar ağır yük, imtihan ve musibetle de karşılaşsa, Cenab-ı Hakk’a sığınınca bunu aşar ve selamete çıkabilir. Nasıl ki her gece iki gündüz arasındadır, her zorluk da iki kolaylık arasındadır. Asla bir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Bu ayetin tefsiri sadedinde şu hadis nakledilir: “Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez.”