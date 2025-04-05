Sağlık Bakanlığı 37.000 personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Sağlık sektöründe istihdam fırsatları 2025 yılıyla birlikte yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 37 bin kişilik hekim dışı personel alımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde binlerce aday için kadro açılması bekleniyor. Hemşire, sağlık teknikeri, acil tıp teknisyeni ve diğer sağlık branşlarında yapılacak alım öncesinde gözler başvuru takvimi ve kadro dağılımına çevrildi. Peki, personel alımı ne zaman başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecine dair tüm ayrıntılar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı'na 37 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

Konuşmasının sonunda sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum.” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 37 bin personel alımına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. İlerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından başvuru kılavuzu, kadro ve branş dağılımına ilişkin açıklamanın yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı için kadro ve branşlar geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.