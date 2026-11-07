Akaryakıta indirim geldi mi? BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ! 7 Kasım Benzin ne kadar, LPG ve motorin kaç TL oldu?

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme, akaryakıt piyasasındaki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü geçerli olan güncel litre fiyatlarını araştırmaya başladı. Uluslararası petrol piyasalarındaki değişimlerin yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmalar da pompa fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle sürücüler, özellikle büyükşehirlerde akaryakıtın hangi fiyatlardan satıldığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının son durumu merak edilirken, araç sahipleri yakıt harcamalarını buna göre planlıyor. Peki, 7 Kasım'da benzine indirim geldi mi, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...