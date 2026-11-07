07/11/2026, Cumartesi11:13
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
39

Bildirimler

Aralık'ta başka, Ocak'ta başka, sömestirde başka tarife uygulanacak07 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı07 Kasım 2026 10:37 CumartesiSON DAKİKA
Yedi ilçede okullar uzaktan eğitime geçiyor: Tarih belli oldu07 Kasım 2026 10:30 CumartesiSON DAKİKA
Motorin fiyatlarında sert düşüş: Litre fiyatı yeniden kritik eşiğin altında07 Kasım 2026 10:00 CumartesiSON DAKİKA
Levent İnanır şimdi de Kadir İnanır'ın kasasının peşine düştü07 Kasım 2026 09:45 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Aralık'ta başka, Ocak'ta başka, sömestirde başka tarife uygulanacakFon soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandıYedi ilçede okullar uzaktan eğitime geçiyor: Tarih belli olduFransız gemisine Türkiye engeli: Yunanistan ile GKRY'nin seyir ilanları iptal edildiAtamalar Resmi Gazete'de: 11 üniversiteye yeni rektör

Akaryakıta indirim geldi mi? BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ! 7 Kasım Benzin ne kadar, LPG ve motorin kaç TL oldu?

09:13, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarında görülen gerilemenin ardından benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu yeniden araştırılmaya başladı. Döviz kurundaki hareketlilik ve uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmeler, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkilerken sürücüler de günlük yakıt giderlerini hesaplamak için güncel pompa fiyatlarını takip ediyor. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla özellikle büyükşehirlerdeki benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri, depolarını doldurmadan önce litre fiyatlarını öğrenmek istiyor. Peki, bugün benzin ne kadar, motorin ve LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları hangi seviyede? İşte il il güncel fiyatlar...

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme, akaryakıt piyasasındaki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü geçerli olan güncel litre fiyatlarını araştırmaya başladı. Uluslararası petrol piyasalarındaki değişimlerin yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmalar da pompa fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle sürücüler, özellikle büyükşehirlerde akaryakıtın hangi fiyatlardan satıldığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının son durumu merak edilirken, araç sahipleri yakıt harcamalarını buna göre planlıyor. Peki, 7 Kasım'da benzine indirim geldi mi, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

6 Kasım 2026 Cuma günü benzine indirim geldi. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litresi 74,52 liraya, Ankara'da 75,42 liraya, İzmir'de 75,62 liraya, doğu illerinde ise 77,02 liraya geriledi.

7 KASIM 2026 MOTORİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları 100 TL'nin altına geriledi.

7 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 74.60 TL

Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95.00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 75.80 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

Motorin litre fiyatı: 97.10 TL

LPG litre fiyatı: 51.11 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

Motorin litre fiyatı: 96.30 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

Başlıklar :akaryakıtbenzinmotorin
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Akaryakıta indirim geldi mi? BENZİN VE MOTORİN İNDİRİMİ! 7 Kasım Benzin ne kadar, LPG ve motorin kaç TL oldu?

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan gerileme, akaryakıt piyasasındaki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü geçerli olan güncel litre fiyatlarını araştırmaya başladı. Uluslararası petrol piyasalarındaki değişimlerin yanı sıra döviz kurundaki dalgalanmalar da pompa fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor. Bu nedenle sürücüler, özellikle büyükşehirlerde akaryakıtın hangi fiyatlardan satıldığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının son durumu merak edilirken, araç sahipleri yakıt harcamalarını buna göre planlıyor. Peki, 7 Kasım'da benzine indirim geldi mi, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

6 Kasım 2026 Cuma günü benzine indirim geldi. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatına 6 lira 8 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrası İstanbul'da benzinin litresi 74,52 liraya, Ankara'da 75,42 liraya, İzmir'de 75,62 liraya, doğu illerinde ise 77,02 liraya geriledi.

7 KASIM 2026 MOTORİNE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları 100 TL'nin altına geriledi.

7 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 74.60 TL

Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 74,40 TL

Motorin litre fiyatı: 95.00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 75.80 TL

Motorin litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

ADANA

Benzin litre fiyatı: 76.40 TL

Motorin litre fiyatı: 97.10 TL

LPG litre fiyatı: 51.11 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 75.60 TL

Motorin litre fiyatı: 96.30 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

1/3
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet