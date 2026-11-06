VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama

06/11/2026, Cuma18:38
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
46

Bildirimler

Beyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifada06 Kasım 2026 18:33 CumaSON DAKİKA
Yüzde 50 zayiat veriyorlardı, şimdi 3 yıl boyunca bozulmuyor: Çiftçiyi ihya eden sistem06 Kasım 2026 17:55 CumaSON DAKİKA
Efsane model yıllar sonra geri dönüyor: Bir döneme damga vurmuştu06 Kasım 2026 17:41 CumaSON DAKİKA
Yağmur sonrası Boğaz'da inanılmaz görüntü06 Kasım 2026 17:21 CumaSON DAKİKA
O bölgeden ilk kar manzaraları geldi06 Kasım 2026 16:38 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Beyaz Saray'da işler karışık: Trump'ın aklı inşaat yardımcılarının aklı istifadaCumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize karşı haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem, sorunların çözüme ulaştırılmasında yetersiz kalıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da konuşuyorTürkiye'nin yeni hedefi belli oldu: Kardeş ülkede petrol arayacak

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama

18:25, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 18:27, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

2026-2027 eğitim-öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğünün burs ve eğitim yardımı başvuruları tamamlanırken, VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ortaöğrenim eğitim yardımı ve yükseköğrenim bursu için başvuran adaylar, “2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?” sorularına yanıt ararken kesin sonuç takvimi için kurumun resmî duyurusu bekleniyor.

VGM burs sonuçları için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başvurularının ardından bekleyiş başladı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim desteklerinde sonuçların açıklanacağı kesin tarih, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî duyurusuyla netleşecek.


VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs ve eğitim yardımı başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde destek almak isteyen öğrenciler, VGM burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.


Sonuç takvimine ilişkin beklentiler, eğitim düzeyine göre farklılaşıyor. Önceki yılların takvimleri esas alınarak dile getirilen beklentiler şöyle:


- Ortaöğrenim eğitim yardımı: Sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

- Yükseköğrenim bursu: Sonuçların, KYK burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra duyurulması öngörülüyor.


Bu beklentiler kesinleşmiş bir açıklama takvimi niteliği taşımıyor. Sonuçların duyurulacağı tarih, VGM tarafından yapılacak resmî açıklamayla belli olacak.


VGM burs sonuçları nasıl sorgulanır?

Sonuç sorgulamasının hangi ekran üzerinden ve hangi bilgilerle yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil. Öğrencilerin sonuç tarihi ve sorgulama işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Başlıklar :vgmvakıflar genel müdürlüğüvgm burs sonuçları 2026
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs sonuçları sorgulama

VGM burs sonuçları için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başvurularının ardından bekleyiş başladı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim desteklerinde sonuçların açıklanacağı kesin tarih, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî duyurusuyla netleşecek.


VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs ve eğitim yardımı başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim düzeyinde destek almak isteyen öğrenciler, VGM burs sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.


Sonuç takvimine ilişkin beklentiler, eğitim düzeyine göre farklılaşıyor. Önceki yılların takvimleri esas alınarak dile getirilen beklentiler şöyle:


- Ortaöğrenim eğitim yardımı: Sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

- Yükseköğrenim bursu: Sonuçların, KYK burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra duyurulması öngörülüyor.


Bu beklentiler kesinleşmiş bir açıklama takvimi niteliği taşımıyor. Sonuçların duyurulacağı tarih, VGM tarafından yapılacak resmî açıklamayla belli olacak.


VGM burs sonuçları nasıl sorgulanır?

Sonuç sorgulamasının hangi ekran üzerinden ve hangi bilgilerle yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil. Öğrencilerin sonuç tarihi ve sorgulama işlemleri için Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor.

1/4
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet