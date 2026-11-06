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Motorine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Motorin mazot fiyatı ne kadar olacak? 6 Kasım 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum

21:21, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Akaryakıt fiyatları, benzine gelen litre başına 6,08 TL’lik indirimle değişti. Peki, 6 Kasım 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ne kadar oldu, motorinde beklenen indirim ne zaman pompaya yansıyacak? İşte güncel benzin fiyatları ve motorinde beklenen indirimin ayrıntıları.

Akaryakıt fiyatları, benzinin litresine yapılan 6,08 liralık indirimle geriledi. İstanbul’da benzin 74,52 liraya inerken motorinde 7 Kasım’dan itibaren 5,47 liralık indirim bekleniyor.


Akaryakıt fiyatları, 6 Kasım 2026 Cuma günü benzine uygulanan litre başına 6 lira 8 kuruşluk indirimle değişti. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından pompaya yansıyan indirimle benzinin litre fiyatı İstanbul’da 74,52 lira, Ankara’da 75,42 lira, İzmir’de 75,62 lira oldu.

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

İndirim sonrası benzinin litre fiyatları şöyle:

- İstanbul: 74,52 TL

- Ankara: 75,42 TL

- İzmir: 75,62 TL

Doğu illeri için ise indirim sonrası litre fiyatı 77,02 lira olarak belirtildi.

Motorinde 5,47 liralık indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatında da 5 lira 47 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin, 6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.


Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının ulaşacağı seviyeler şöyle:

- İstanbul: 95,13 TL

- Ankara: 96,23 TL

- İzmir: 96,53 TL


Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 97,93 liraya gerilemesi bekleniyor. Bu tutarlar, beklenen indirim sonrasına ilişkin fiyatları ifade ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum - 6 Kasım 2026


İSTANBUL


İstanbul (Avrupa Yakası)


Benzin litre fiyatı: 74.60 TL


Motorin litre fiyatı: 100.60 TL


LPG litre fiyatı: 50.70 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Benzin litre fiyatı: 74,40 TL


Motorin litre fiyatı: 100,30 TL


LPG litre fiyatı: 50,10 TL


İZMİR


Benzin litre fiyatı: 75.80 TL


Motorin litre fiyatı: 102.00 TL


LPG litre fiyatı: 50.70 TL


ANKARA


Benzin litre fiyatı: 75.60 TL


Motorin litre fiyatı: 101.70 TL


LPG litre fiyatı: 50.79 TL

Başlıklar :motorinmazotakaryakıt fiyatlarımotorin indirimi
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Motorine indirim geldi mi, ne zaman gelecek? Motorin mazot fiyatı ne kadar olacak? 6 Kasım 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum

Akaryakıt fiyatları, benzinin litresine yapılan 6,08 liralık indirimle geriledi. İstanbul’da benzin 74,52 liraya inerken motorinde 7 Kasım’dan itibaren 5,47 liralık indirim bekleniyor.


Akaryakıt fiyatları, 6 Kasım 2026 Cuma günü benzine uygulanan litre başına 6 lira 8 kuruşluk indirimle değişti. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından pompaya yansıyan indirimle benzinin litre fiyatı İstanbul’da 74,52 lira, Ankara’da 75,42 lira, İzmir’de 75,62 lira oldu.

Benzin fiyatları ne kadar oldu?

İndirim sonrası benzinin litre fiyatları şöyle:

- İstanbul: 74,52 TL

- Ankara: 75,42 TL

- İzmir: 75,62 TL

Doğu illeri için ise indirim sonrası litre fiyatı 77,02 lira olarak belirtildi.

Motorinde 5,47 liralık indirim bekleniyor

Motorinin litre fiyatında da 5 lira 47 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin, 6 Kasım’ı 7 Kasım’a bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.


Beklenen indirimin ardından motorinin litre fiyatının ulaşacağı seviyeler şöyle:

- İstanbul: 95,13 TL

- Ankara: 96,23 TL

- İzmir: 96,53 TL


Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının 97,93 liraya gerilemesi bekleniyor. Bu tutarlar, beklenen indirim sonrasına ilişkin fiyatları ifade ediyor.

Akaryakıt fiyatlarında son durum - 6 Kasım 2026


İSTANBUL


İstanbul (Avrupa Yakası)


Benzin litre fiyatı: 74.60 TL


Motorin litre fiyatı: 100.60 TL


LPG litre fiyatı: 50.70 TL


İstanbul Anadolu Yakası


Benzin litre fiyatı: 74,40 TL


Motorin litre fiyatı: 100,30 TL


LPG litre fiyatı: 50,10 TL


İZMİR


Benzin litre fiyatı: 75.80 TL


Motorin litre fiyatı: 102.00 TL


LPG litre fiyatı: 50.70 TL


ANKARA


Benzin litre fiyatı: 75.60 TL


Motorin litre fiyatı: 101.70 TL


LPG litre fiyatı: 50.79 TL

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