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Fransa'da seçim vaadi: 'Cumhurbaşkanı olursam Netanyahu'yu tutuklayacağım'

18:39, 06/11/2026, Cuma
AA
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Melenchon, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Netanyahu'yu tutuklama emrini uygulamayacağını söyledi.

Fransa'da cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Jean-Luc Melenchon, göreve gelmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye gelmesi halinde tutuklatacağını vadetti.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Melenchon'un vaatlerinin yer aldığı resmi seçim programına ilişkin kitabı "Ortak Gelecek" bugün yayımlandı.

1000 vaatte bulundu

Melenchon'un 2027'de cumhurbaşkanı seçilmesi halinde savunma, NATO ve Filistin meselesi dahil pek çok konudaki yaklaşık 1000 vaadine kitapta yer verildi.

"Cumhurbaşkanı olursam Netanyahu'yu tutuklayacağım"

Buna göre Melenchon,
UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini uygulama vaadinde bulunuyor.

Diğer vaatleri de dikkat çekici: Müslüman karşıtı yasayı kaldıracak

Fransa'yı NATO'nun entegre komutasından derhal çekmeyi planlayan Melenchon, ayrıca Paris'te 17 Ekim 1961'de barışçıl gösteri düzenleyen yüzlerce Cezayirlinin Fransız polisi tarafından katledilmesinin "devlet suçu" olarak tanınmasını istiyor.

Melenchon, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen yasanın yürürlükten kaldırılmasını vadederken seçim programıyla çelişen Avrupa Birliği (AB) kurallarını da uygulamama taahhüdünde bulunuyor.

Fransa'da iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri, 18 Nisan ve 2 Mayıs 2027'de düzenlenecek.


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Başlıklar :FransaBinyamin NetanyahuİsrailJean-Luc Melenchon
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Fransa'da seçim vaadi: 'Cumhurbaşkanı olursam Netanyahu'yu tutuklayacağım'
Melenchon, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Netanyahu'yu tutuklama emrini uygulamayacağını söyledi.
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