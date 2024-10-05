Macron'un çağrısı Netanyahu'nun canını sıktı: Fransız Cumhurbaşkanı'na gözdağı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunması, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız etti. Gazze Kasabı, "İsrail sen olsan da olmasan da kazanacak, utancınız biz kazandıktan çok sonra da yankılanacak" ifadelerini kullanarak halihazırda silah aldıkları Fransa'nın Cumhurbaşkanı'na gözdağı verdi.
France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi. Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.
"Lübnan, yeni bir Gazze olamaz"
Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini belirtti.
Macron'un çağrısı Netanyahu'nun canını sıktı
Fransız Cumhurbaşkanı'nın sözleri Gazze Kasabı Netanyahu'yu rahatsız etti.
Macron çağrı yaptı ama silah aktarımı sürüyor
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'e savunması için gerekli parçaları göndermeyi sürdüreceği belirtildi.
Açıklamada, Fransa'nın özellikle İsrail'in "Demir Kubbe" adı verilen savunma sistemi için kullanılan parçaları göndermeye devam edeceği kaydedildi.