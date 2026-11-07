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Avrupa’da bomba alarmı

04:00, 07/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Avrupa’da uçaklar için yapılan bomba ihbarlarıyla süren gerilim, başka hedeflere kayıyor. İrlanda’da RTE'nin de aralarında bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü, e-postayla gönderilen bombalı saldırı tehditlerinin ardından binalarını tahliye etti.

Avrupa’da market, enerji tesisleri ve sağlık merkezlerine yönelik siber saldırılarla başlayan ve son günlerde çeşitli havalimanları ve uçaklarda yapılan bomba ihbarlarıyla süren gerilim, İrlanda’da 4 medya şirketine giden bombalı saldırı tehditleriyle devam ediyor. Aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü e-postayla gönderilen bombalı saldırı tehditlerinin ardından binalarını tahliye etti. RTE'de yer alan habere göre, Donnybrook yerleşkesinde yer alan binada çalışan gazeteciler ve görevliler, tehdidin ardından binadan tahliye edildi. İrlanda'daki Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da e-postayla gönderilen tehdidin ardından boşaltıldı. Tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verildi. E-postayla saldırı tehdidi alan Virgin Media ise tahliye edilmezken canlı yayınlarına devam etti.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki havalimanlarında yapılan bomba ihbarları ise dün de devam etti.

İHBARLAR SÜRÜYOR

Danimarka'da başkent Kopenhag'daki havalimanına yönelik yeni bomba ihbarları yapılırken, polisin bunlara yönelik kapsamlı soruşturma yürüttüğü ifade edildi. Danimarka Polisi’nden yapılan açıklamada, Kopenhag Havalimanı'nda kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı ve yolcular için bir tehlike bulunmadığı aktarıldı. Danimarka’nın yanı sıra dün Çekya’nın başkenti Prag, Bulgaristan’ın başkenti Sofya ve Portekiz’in başkenti Lizbon’da da yeni bomba ihbarları panik yarattı. Yetkililer, cuma günü Prag ve Sofya’ya gelen ve giden birden fazla uçuşa yeni bomba tehditleri yöneltildiğini açıkladı. Portekiz polisi ise cuma günü Lizbon’dan Roma’ya gitmesi planlanan bir Ryanair uçuşunun da hedef alındığını açıkladı.

Hibrit savaş girişimi

  • İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, son dönemlerde Avrupa'da uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarının "hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimi" olduğunu öne sürdü. Albares, İspanya'nın devlet televizyonu RTVE'ye verdiği demeçte, "Benim açımdan en mantıklı sonuç, hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimiyle karşı karşıya olduğumuzdur. Bu, bizi istikrarsızlaştırmak ve bölmek isteyenler için iyi bir fırsat çünkü bizi zayıflattıklarını ve Avrupa projesini sulandırmak istediklerini biliyorlar" şeklinde konuştu.
Başlıklar :AvrupabombaUçakirlanda
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Avrupa’da bomba alarmı
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