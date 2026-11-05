Avrupa'da bomba ihbarları nedeniyle en az 16 uçak acil iniş yaptı

İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle en az 16 yolcu uçağı acil iniş yaptı.

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Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçak, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdi.

Belçika federal polisi, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Prag'a giden 4 uçağa yönelik bomba tehdidi

Çekya polisi, başkent Prag'a giden 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde tehdit olduğunu açıkladı.

Polis, ihbarların inandırıcılığının düşük değerlendirildiğini, buna rağmen durumun hafife alınmadığını ve havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığını bildirdi.

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Dünya

Dublin-Roma seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı: Uçak Fransa’ya yönlendirildi





Roma'ya giden 2 uçuşta da ihbar yapıldı

Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü’ne acil iniş yapmak zorunda kaldı. 6 kişilik mürettebatın ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu şirketinin Helsinki-Roma seferini yapan uçağı da bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Salzburg'daki havalimanında geniş çaplı polis operasyonu

Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanında alınan ihbar nedeniyle geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Polis ekipleri, havalimanının araç ve bina girişlerindeki güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı.

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Polis sözcüsü, tehdidin rutin güvenlik prosedürleri kapsamında incelendiğini belirtirken havalimanı binası şu ana kadar tahliye edilmedi ve uçuşlarda aksama yaşanmadı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçakla ilgili ihbar üzerine güvenlik prosedürleri uygulandı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak ve bagajlar ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edilirken herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Londra-Sofya seferini gerçekleştiren ve 184 yolcu taşıyan uçak, öğle saatlerinde Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına iniş yaptı. Kopenhag ve Madrid'den gelen diğer iki uçağın ise başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi.

Varşova uçağı Viyana'ya acil iniş yaptı

Wizz Air hava yolu firmasının Milano Malpensa-Varşova seferini gerçekleştirmek üzere yerel saatle 07.00'de havalanan uçağı da bomba ihbarı sebebiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya acil iniş yapmak durumunda kaldı.

Firma, bomba ihbarı yapılan uçakta gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı bilgisini paylaştı.

Bükreş uçağında bomba ihbarı

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), Milano'dan başkent Bükreş'e gelen bir uçakta bomba ihbarı yapılması üzerine Henri Coanda Uluslararası Havalimanı'nda kriz masasının kurulduğunu açıkladı.

Ulusal medya, uçakta bulunan 182 yolcu ve 7 mürettebatın güvenli bir şekilde havalimanına geçişlerinin sağlandığını kaydetti.

Kopenhag, Viyana ve Milano'ya giden 4 uçağa yönelik bomba ihbarları asılsız çıktı

Kopenhag Havalimanı'na iniş yapan iki uçak için bomba ihbarı yapılırken, Danimarka Silahlı Kuvvetleri Mühimmat İmha Servisi (EOD) ekiplerince gerçekleştirilen aramalar sonucunda uçaklarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

Kopenhag polisi bomba ihbarı yapılan uçakların nereden geldiğine ilişkin detay paylaşmak istemezken, ihbarlara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Finnair İletişim Müdürü Stiina Tuunanen de Finnair'in Helsinki-Viyana seferini yapan uçağının da bomba ihbarı aldığını, ihbarın asılsız çıktığını belirtti.

Selanik-Milano seferini yapan Aegean Havayollarına ait uçak için asılsız bomba ihbarı yapıldı. Milano'nun Malpensa Havalimanı'na iniş yapan uçakta özel ekipler arama yaptı ancak şüpheli bir duruma rastlanmadı.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

Son günlerde Avrupa'da en az 6 uçağa yönelik bomba ihbarı alınmıştı

Son günlerde İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Danimarka, Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya arasında sefer yapan en az 6 uçak hakkında bomba ihbarları alınmıştı.

Wizz Air'in Londra-Sofya seferini yapan uçak bomba ihbarı nedeniyle 2 Kasım'da Budapeşte'deki Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmış, Macaristan'a ait Gripen tipi savaş uçağı inişe eşlik etmişti.

Hava yolu şirketi daha sonra yapılan incelemelerde "herhangi bir bulguya rastlanmadığını" açıklamıştı.

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un Londra-Varşova seferini yapan uçağı 3 Kasım'da bomba ihbarı üzerine Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. İnişin ardından belirlenen bir alana yönlendirilen uçaktan yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yetkili birimler uçakta inceleme yapmıştı.

Varşova Chopin Havalimanı'nda da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova'ya sefer yapan İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait uçakta bomba alarmı verilmiş, güvenlik birimleri uçakta inceleme başlatmıştı. Çalışmalar nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak kullanıma kapatılmıştı.

Ryanair'in Lizbon-Roma, Dublin-Roma ve Manchester-Murcia seferlerini yapan üç uçağına 3 Kasım'da bomba ihbarı yapılmış, farklı havalimanlarına acil iniş yapan uçaklarda herhangi bir patlayıcı bulunmamıştı.