Fransız bankasına siber saldırı iddiası

Kripto para sistemlerindeki dolandırıcılık ve para aklama faaliyetlerini araştıran ZachxBT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız bankası Credit Mutuel Arkea'nın en az 133 milyon dolar değerinde kripto para soygununa uğradığı belirtildi.

Soygunun birkaç gün sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, bankanın fon transferlerinin durdurulması konusunda yetkilileri bilgilendirmede geciktiği kaydedildi.

Açıklamada, bu gecikmenin saldırganların en az 30 milyon dolar kara para aklamasına yol açtığı öne sürüldü.

Bankadan yapılan açıklamada ise siber saldırıya ilişkin iddialar doğrulanırken, soygunun maliyetine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, saldırının kontrol altına alındığı ve müşterilerin bu durumdan etkilenmeyeceği ifade edildi.

Dünya

Fransa'da kan depolama tesislerine siber saldırı düzenlendi

Dünya

Hamburg'da kriz büyüyor: Öğrenciler üniversite binalarını kuşattı

Dünya

Almanya'da 'Z kuşağı' sokağa indi: 30'dan fazla kentte olaylı protestolar