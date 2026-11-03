Anasayfa
Dünya
Avrupa
İsrail'in bağışı Yunanistan'ı karıştırdı: Atina yönetimine tepkiler yükseldi

İsrail'in bağışı Yunanistan'ı karıştırdı: Atina yönetimine tepkiler yükseldi

19:41, 03/11/2026, Salı
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İsrail'in bağışı Yunanistan'ı karıştırdı: Atina yönetimine tepkiler yükseldi
Bağış, İsrail Büyükelçiliği ile Yunanistan Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken Atina Büyükelçiliğinin Batı Trakya'daki bir okula yaptığı teknolojik ekipman bağışı ülkede büyük tepki çekti. Yunanistan Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Veliler Federasyonu, bağışın kabul edilmesine tepki göstererek hükümeti ve Eğitim Bakanlığını eleştirdi. Federasyon, İsrail'i "katil ve suçlu devlet" olarak nitelendirerek okulların ihtiyaçlarının sponsorlar yerine devlet bütçesinden karşılanmasını istedi.

Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Veliler Federasyonu, İsrail'in Atina Büyükelçiliğince İskeçe'deki Kilise Ortaokulu ve Lisesine yapılan teknolojik ekipman bağışına tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, İsrail Büyükelçiliğinin Yunanistan Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında İskeçe'deki okula teknolojik ekipman bağışladığı belirtildi.

"Filistin halkı baskı ve şiddete maruz kalıyor"

Bağışın, İsrail'in Atina Büyükelçiliğince başlatılan ve her yıl düzenlenmesi planlanan "HAYIR-Cesareti Onurlandırmak, Gelecek Nesillere İlham Vermek" adlı girişim kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sürdüğü, Filistin'de sivillerin ve çocukların hayatını kaybettiği, Filistin halkının baskı ve şiddete maruz kaldığı ifade edildi.

Hükümet ve bakanlık eleştirildi

Açıklamada, Yunanistan'da eğitime ayrılan kaynakların azaltıldığı, binlerce öğretmen açığının bulunduğu ve okul binalarında ciddi altyapı sorunlarının yaşandığı belirtilerek, hükümet ve Eğitim Bakanlığının İsrail'in bağışını kabul etmesi eleştirildi.

Federasyon, İsrail'i "katil ve suçlu devlet" olarak nitelendirerek, söz konusu bağışın kabul edilmesinden Yunanistan hükümeti ile Eğitim Bakanlığını sorumlu tuttu.

Okulların ihtiyaçlarının özel kişi ve sponsorlar yerine devlet tarafından karşılanması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Okullarımızın bütün ihtiyaçlarının çeşitli özel kişi ve sponsorlardan değil, devlet bütçesinden karşılanmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yunan halkının, özgürlükleri ve bağımsızlıkları için mücadele eden halkların yanında olduğu kaydedildi.


Yunanistan millî bayramındaki fiyasko gösteri
Yunanistan millî bayramındaki fiyasko gösteri
Çaresiz kalan Yunan'a Türk hastaneleri umut oldu: Atina üstesinden gelemiyor
Dünya
Çaresiz kalan Yunan'a Türk hastaneleri umut oldu: Atina üstesinden gelemiyor
İsrail muhalefetinden Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırma planı
Dünya
İsrail muhalefetinden Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırma planı

Başlıklar :GümülcineisrailYunanistanOkulBağış
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026