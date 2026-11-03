Anasayfa
Yazarlar
Mehmet Şeker
Yunanistan millî bayramındaki fiyasko gösteri

Yunanistan millî bayramındaki fiyasko gösteri

Mehmet Şeker
Mehmet ŞekerYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 03/11/2026, Salı • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yunanistan millî bayramındaki fiyasko gösteri

Türkiye savunma sanayiinde hamleler yaptıkça bizim “komşi”de telaş artıyor.

Geri kalmamak için çırpınıyorlar ama beyhude bir çaba içinde oldukları ortada.

İlgilisi bilir, İkinci Dünya Savaşı sırasında, müttefiklerin safında yer aldıkları günü milli bayram olarak kutluyorlar.

Ne yapsınlar, kimseyi denize dökmüşlükleri yok.

Millî bayramında askerî geçit töreninde gösteri yapma hevesine tutuştular ve henüz Yunan ordusunun envanterine girmemiş ve yabancı askerler tarafından kullanılan pek çok araç, sistem ve mühimmat yer aldı.

Bu durum, biz daha söz konusu bile etmeden, kendi kamuoyunda alay konusu oldu.

Yunan halkı bu saçma hareket üzerine sadece alay etmekle kalmadı, aynı zamanda öfkeyle karşıladı.

Yabancı askerlerin kullandığı sistemlerin üzerinde o ülkenin bayrakları da bulunuyordu.

Almanya’dan getirilen ve üzerinde ABD bayrağı olan Stryker zırhlı muharebe aracı.

Portekizli pilotların kullandığı Brezilya yapımı askeri kargo uçağı.

İsrail’e sipariş verdikleri roketatar sistemi.

Yine İsrail yapımı kaynak koduna erişimleri bulunmayan uçaksavarlar.

Avusturya yapımı İHA’lar.

El atıyla çalım satmak derler bizim köyde buna.

Şehirde ne dediklerini ise anmaya gerek yok.

Türkiye ile her konuda yarışa tutuşmak için uğraşıyorlar ama bizim sözümüze kulak verseler, böyle gereksiz sıkıntılara girmezler.

Diyoruz ki… Komşu, bizim sizinle bir hesabımız yok. Savaşmak niyetinde değiliz. Zaten yarış etmeye kalkınca çok geride kalıyorsunuz.

Fakat ille yarışmak istiyorsanız, daha çok çalışmanız gerekir.

Bizim çocuklar 7/24 çalışıyor; gece gündüz durmadan.

Sizin çocuklar 7/25 için kafa yorsunlar.

Yetmezse 7/26’yı denesinler.

Yahut bir an önce kurtulun bu ergen psikolojisinden. Ergen yatıp ergen kalkmayın.

DAYAĞI YİYEN, DEVLET DEĞİL Kİ

Trafik terörü nadirattan çıktı maalesef.

Epeydir hava sert, trafik keşmekeş, ahali gergin.

Somut bir olaydan örnek verelim.

Araçtaki iki kişi motosikletli biriyle tartışıyor.

Durunca inerek motosikletliyi darp ediyorlar.

Başlangıçta hangisi hatalı, hangisi haklıydı bilemeyiz.

Fakat araçtan inme başlı başına ceza gerektiriyor.

Dayak atmaksa daha büyük bir ceza sebebi.

Yeterince dövdüklerine kani olduktan sonra gaza basıp gidiyorlar ama kısa sürede yakalanıyorlar.

Dayak atan iki kişiye 360 bin lira ceza kesiliyor.

Sıkça rastlandığı için artık bu tür sahneler sıradan.

Ve şükür ki yakalanmama ihtimali neredeyse sıfır.

Her tarafta kameralar var. Suç işleyen nereye kaçarsa kaçsın, nerede saklanırsa saklansın birkaç saat içinde yeri tespit edilebiliyor.

Yine de hırsızı uğursuzu, sinirlisi gergini, sapa yerlerden geçerek izini kaybettireceğini ve yakalanmayacağını düşünüyorsa, kafasında bir arıza var demektir.

Sözünü ettiğimiz olaya dönelim.

O iki kişiye kesilen ceza tutarı -ayrıca dava açmasına gerek kalmadan- motosikletliye verilse gerektir.

Ancak o zaman bir parça anlamı olur.

Aksi hâlde, “yediği dayakla kalsın” demeye gelir.

Dayağı yiyen, yüzü gözü morartılan devlet değil ki.

Maliye için bir o kadar ceza daha kesilebilir pekâlâ.

Memlekette makbuz ve kalem sıkıntısı yok nasılsa.

KARNIMDAN VURDU BENİ BU ÇOCUK

Hikâyemizin en temiz kalemlerinden Mustafa Çiftci telefonda -seversin diyerek- mini bir hikâye anlattı.

Anadolu’da pek çok yörede babaanne, anneanne ve nine için “ebe” ifadesi kullanılır malûmunuz.

Eşinin ebesi, komşularıyla evde oturup diz ağrıları üzerine konuşurken, içeriye evin küçük oğlu elinde bir oyuncak tabanca ile girmiş ve sağa sola ateş etmiş. Pat, pat, pat…

Tabanca oyuncak ama tetiği çekince patlıyor.

Beş altı ihtiyarın hepsi seksen yaşın üstünde.

Patlama sesini duyunca her biri kendini yere atmış. “Eyvah vuruldum… Yandım anam…” sesleriyle oldukları yerde iki seksen serilmişler.

Sonra bakmışlar ki kan yok, acı yok; silahın oyuncak olduğunu anlayıp birer ikişer doğrulmuşlar.

Fakat başroldeki ebe, vurulduğundan emin.

Demiş ki: “Gızlar, benim midem fena yanıyor; hele bir bakın, karnımdan vurdu zaar bu çocuk beni.”

Başlıklar :YunanistanToplumgösterimehmet şeker
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026