Türkiye’nin itibarı kimleri neden rahatsız eder?

Cumhuriyet Bayramı, Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı (TDT) derken son derece önemli iki olay biraz geri planda kaldı…

İlki, adı konusunda pek bir netlik olmasa da Arabulucu Zirvesi, İstanbul Toplantısı ya da R4+E3 gibi farklı isimlerle anılan toplantı… Dışişleri Bakanlığı resmî sitesinde şu adla yer alıyor: R4 ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantıları, 23 Ekim 2026, İstanbul. Katılan ülkeler: Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan (Regional 4), Almanya, Birleşik Krallık, Fransa (Europe 3, ancak İtalya’nın katılmasıyla E4 olmuşlar).

Doğru isimlendirme önemli midir? Evet çok önemlidir. Algılama Yönetimi’nin temel unsurlarından biri olan kilit mesajın en etkili silahlarındandır … Örneğin, siyasiler dahil kimsenin resmî adını bir türlü aklında tutamadığı ve sonunda halkın isimlendirdiği şekliyle pratikte kullanılan ‘Terörsüz Türkiye’ yasasında olduğu gibi, buna da etkili, yalın bir ad bulunabilirmiş…

Ne yazık ki, medyada hak ettiği karşılığı bulmayan bir başka olay da 2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri idi. Eğer “Devletin temelinin kültür” ve “Tüm sanatların bir tek hedefinin sanatların en yücesine yani ‘Yaşama Sanatına’ hizmet etmek” olduğunu kabulleniyorsak, o zaman devletin en üst makamının bu konuda nasıl bir ‘anlamlayan pratik’ çizgisine işaret ettiğini, örnek ve önder olunması adına bilmek ve tüm topluma bildirmek durumundayız…

29 Ekim’de kimlere tevdi edilmiş bu büyük ödüller? Bilim ve Kültür: Sabri Koz, Geleneksel Sanatlar: Prof. Dr. İlhami Turan, Edebiyat: Sibel Eraslan, Sinema: Burçak Evren, Müzik: Prof. Dr. Gönül Paçacı, Vefa Ödülü: Ahmed-i Hânî… Can-ı gönülden kutlarız… Bu kişilerin onurlandırılma gerekçeleri ve yaşam öyküleri toplumla herhalde derinlikli bir şekilde paylaşılacak, kendileriyle ilgili iletişim uygulama planları hayata geçirilecektir…

İstanbul 23 Ekim 2026 Toplantısı, pek çok açıdan hem ülke içine hem de tüm uluslararası camiaya net mesajlar veriyordu… Arka planda duvardaki yazıda İstanbul kelimesindeki İ harfinin üzerine nokta konmaması bile bir mesajdı. Öyle ya İngilizce büyük harf İ noktasız yazılırdı…

Sayın Dışişleri Bakanımız Fidan’ın önünde ‘Turkey’ değil Türkiye yazıyordu. Uzunca bir süredir, İngilizcede ‘hindi’ anlamına gelen Turkey’i değil Türkiye’yi kullanıyoruz. Sadece yazılmasıyla değil sözlü ifade de dünyaya Türkiye’yi kabul ettirmek önemli mi?.. Evet çok önemli…

İletişim dilinde buna toplumsal jestüs (toplumsal davranış dili) deniyor… Bireysel düzeydeki ‘beden dili’ gibi… Bir başka mesaj da ülkelerin seçimi konusunda yerini bulmuştur…

ABD kendisinin doğrudan masada olmadığı durumları nasıl kabullendi acaba?.. Neden İspanya yok, Belçika yok, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri yok, değil mi?

Mısır’ın başlangıçta biraz serin durduğu, ancak hemen sonra parlamentosundan karar çıkardığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması, öte yandan Bedir Mutabakat Zaptı da aynı konumlandırma stratejisinin çıktıları olarak görülmeli…

Durumu, muhalefetin Aliyev’in son TDT toplantısına katılmayıp temsilen dışişleri bakanını yollamasını bahane ederek çemkirmesini anlamak için Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA’nın bilim insanlarının ortak çalışmalarıyla ortaya koyduğu şu önemli tanıma bakmakta yarar var:

“Türkiye, NATO üyesi kimliğini korurken, İslam dünyasında askeri entegrasyon sağlayan (Mekke/Bedir), Türk dünyasında ekonomik hatları birleştiren (TDT) ve Avrupa ile köprü kuran (R4+E3) küresel bir ‘Kesişim Merkezi’ konumundadır. Çok kutuplu dünyanın ‘Otonom Merkez Aktörü’ ve ‘Güvenlik İhracatçısı’ konumundadır.”

Türkiye’nin uluslararası düzeyde elde ettiği bu yeni konum, kimleri neden rahatsız eder? Biraz düşünülse sorunun yanıtı hemen bulunur…

Sancar’a saygı duruşu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Mardin’in Savur ilçesinde doğup büyüdüğü tarihi evi müze olarak hizmete açmış. Bir katında Sancar’ın kişisel eşyaları ve bilimsel mirası sergilenirken, diğer katlar gençlerin faydalanacağı bir bilim merkezi ve okuma salonu olarak kurgulanmış.

Bu gelişme, kamu diplomasisi ve soft power (yumuşak güç) açısından etkili bir adımdır. Bir ülkenin yetiştirdiği değerleri insanlığın ortak hafızasına ve hizmetine sunabilme kabiliyetini gösterir.

İçeride gençlere özgüven ve ilham veren, dışarıda ise Türkiye’nin entelektüel birikimini simgeleyen, “Her zaman Türkiye benim için birinci sıradaydı” diyen Sayın Sancar’ın evi ile ilgili müze girişimi, millî kimlik ile dünya çapında başarıyı sahiplenmek adına, toplumu dikine kesen, yani kimsenin ‘çemkiremeyeceği’ bir örnek olarak kayda geçmiştir. Bakanlığı kutluyoruz…

Kıvanç kaynağı İGA

Amacımız dünyaya pembe gözlüklerle bakmak değil… Ancak bir yıla yakın bir süredir Türkiye’de adaletin ve sisteme güvenin tecellisi adına verilen mücadele ve son fon skandalında kimsenin göz yaşına bakılmaması sonucu ortaya çıkan tablonun, olumlu gelişmeleri gölgede bırakmasına razı olmak zor geliyor bazen bize. O nedenle “Türkiye iyi gelir” diyen rahmetli Alev Alatlı’nın haklılığını hatırlamak da bize ‘iyi’ gelir…

Örneğin, küresel havacılık dünyası İGA İstanbul Havalimanı’nı konuşuyor… 100 yıllık küresel havacılık veri ve analiz kuruluşu OAG, Megahubs 2026 Raporu’nu açıklamış. İGA İstanbul Havalimanı, yılların taht sahibi Londra Heathrow’u geride bırakarak “Dünyanın En Bağlantılı Havalimanı” olarak tescillenmiş.

Havalimanlarını en yoğun gündeki uluslararası uçuş bağlantıları ve hizmet verilen destinasyon sayısına göre değerlendirerek küresel hava ulaşım ağındaki bağlantı güçlerini sıralayan Rapor doğrultusunda “Megahubs Ödülü” Frankfurt’ta düzenlenen bir törenle İGA’ya takdim edildi.

Bu ödül, geleceğin küresel ticaret ve yolcu rotalarını doğru okuyan, İstanbul’un eşsiz konumunu, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip dev bir aktarma merkezine (hub) dönüştüren, milyonlarca yolcuya kusursuz bağlantı sunabilecek kapasiteye ve altyapı mükemmelliğine ulaşmış bir vizyona verilmiştir. Sağ olun İGA’lılar…