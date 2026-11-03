Anasayfa
Yazarlar
Abdullah Muradoğlu
Trumpçı Kamp’ta ayrışma şiddetlenecek!

Trumpçı Kamp’ta ayrışma şiddetlenecek!

Abdullah Muradoğlu
Abdullah MuradoğluYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 03/11/2026, Salı • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Trumpçı Kamp’ta ayrışma şiddetlenecek!

ABD’de bugün yapılacak olan ara seçimler öncesinde ilginç tartışmalar yaşandı. “Dünya Yahudi Kongresi” Başkanı Ronald Lauder İsrail’in ABD’de Demokrat Parti’yi kaybettiğini, Cumhuriyetçi Parti’yi de kaybetmek üzere olduğunu söylemişti. Sıkı İsrail yanlısı çıkışlarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz de epeyce süredir aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor.

Ekim ayında “Wall Street Journal”a konuşan Cruz, “Son iki yılda sağ kanatta, hayatım boyunca gördüğümden daha fazla antisemitizm gördüm” diyordu. Cruz de İsrail’e koşulsuz desteğe son verilmesini isteyenleri “Yahudi Karşıtı” ilân eden çevrelere ayak uyduruyor.

2028’deki seçimlerde “Başkan aday adayı” olması beklenen isimler arasında yer alan Cruz, Cumhuriyetçi genç tabanda giderek artan İsrail aleyhindeki duyguların partinin İsrail yanlısı tutumunu tehlikeye attığını düşünüyor. Cruz, Senato ofisinde çalışmak üzere başvuran Cumhuriyetçi gençlerin çok önemli bir bölümünün ‘Yahudi karşıtı’ olduğundan şikâyet ediyor.

Cruz’ün Cumhuriyetçi genç seçmenler üzerinde bir hayli etkili olan ve İsrail’i yüksek sesle eleştiren programcı Tucker Carlson’ın ABD Başkan Yardımcısı JD. Vance ile yakın ilişkisinden rahatsız olan İsrail yanlısı çevrelere kendisini “alternatif” olarak sunmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Trump Kampı’ndaki “Önce Amerika” ile “Önce İsrail” yanlıları arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Bu rekabet partinin geleceği ve 2028’deki başkanlık seçimleriyle de yakından ilgili tabii. “Neocon’lar” ve “Müesses Nizam Cumhuriyetçileri” olarak nitelenen kanatlarsa Trump’tan sonra Cumhuriyetçi Parti’nin eski kodlarına yeniden kavuşacağını umut ediyorlar.

Analizciler Cumhuriyetçi Parti’nin yerleşik güçlerini temsil eden isimlerin yaşlı kesimlere hitap ettiklerini, genç seçmenler üzerinde etkili olmadıklarını vurguluyorlar. “Genç Demokratlar” gibi “Genç Cumhuriyetçiler” de partilerinin koşulsuz İsrail yanlısı tutumuna isyan ediyorlar.

Trump’ın ilk döneminde “Beyaz Saray Başstarejisti” olan ve kendini “popülist milliyetçi” diye niteleyen Steve Bannon da 31 Ekimde “Financial Times” gazetesinde yer alan röportajında ara seçimlerin hemen ardından Cumhuriyetçi Parti’de iç savaşın şiddetleneceğini söylüyordu.

Amerika’da Yeni Sağ’ın ideologları arasında sayılan Bannon’ın Trump’la inişli çıkışlı bir ilişkisi var. İsrail’in çıkarları için İran’a savaş açılmasının şiddetle aleyhinde olan Bannon, Trump’la bu konuda anlaşmazlık yaşıyor. Bannon 3 Kasım’daki ara seçimlerden sonra İran’a yapılacak yeni bir saldırının ise Trumpçı Kamp’ta çok şiddetli bir muhalefetle karşılaşacağını belirtiyor. Bannon kendisinin de savaşa karşı gelişen muhalefetin ön saflarında yer alacağını ilân ediyor.

Bannon, Cumhuriyetçi Parti’nin yerleşik güçlerinin Trump’ı “geçici bir yaz fırtınası” olarak gördüklerini, bu güçlerin Trump sonrasında partinin “Neoliberal” ve “Neocon” politikalara döneceğini umduklarını belirtiyordu. Bannon’a göre Cumhuriyetçi Parti için o yol artık kapalı.

Bannon 3 Kasım’dan sonra “İsrail”, “İran” ve “göç politikası” gibi konuların Cumhuriyetçi Parti’de şiddetli ayrışmalara yol açacağını belirterek, “Bu konular etrafında taraflar arasında şiddetli bir mücadele yaşanacağını ve farklı kampların giderek taraflarını seçeceğini göreceksiniz. 2027 yılına gelindiğinde, bu süreçten yeni liderler ortaya çıkacak” diyordu.

İsrail konusunda bir diğer gelişmeyse Demokrat Parti’de yaşanıyor.” İsrail Lobisi” İsrail’e mesafeli isimlerin aday olmaması için çok büyük miktarlarda para harcamıştı. Lobi Michigan Eyaletinde Senato için adaylık yarışında Dr. Abdul El-Sayed’in rakiplerini desteklemiş, ancak başaramamıştı. Lobi’nin desteklediği Kongre Üyesi Haley Stevens ön seçimi kaybetmişti.

Bu kez İsrail Lobisi, El-Sayed’in Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers’ın kazanması için yoğun bir çaba içerisinde. Haley Stevens’ın seçimlerden hemen önce pozisyon değiştirerek Rogers’ı desteklediğini açıklamasıysa şiddetli tepkiyle karşılandı. Stevens’in yakın çalışma ekibinden, özel kalem müdürü ve iletişim direktörü dahil çok sayıda isim görevlerinden istifa ettiler. Michigan Eyaleti Demokrat Parti yönetimi de Stevens’in artık parti üyesi olmadığını ve bir daha da asla üye olamayacağını duyurdu. Trump ise Stevens’i tebrik etmekte gecikmedi.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nin yanı sıra Senato da çoğunluğu kazanma ihtimalleri var. Bu bakımdan Michigan kritik önemde. İsrail yanlısı Demokrat siyasetçilerinse Senato’nun kontrolünün Cumhuriyetçiler’in eline geçmesini mesele etmedikleri dikkatlerden kaçmıyor.


Başlıklar :abdtrumpAbdullah Muradoğlu
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026