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İsrail muhalefetinden Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırma planı

İsrail muhalefetinden Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırma planı

19:59, 01/11/2026, Pazar
AA
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İsrail muhalefetinden Netanyahu’yu iktidardan uzaklaştırma planı
Netanyahu’nun siyasi geleceği seçim sonuçlarının ardından belirsizliğini koruyor.

İsrail’de seçimlerin ardından hükümet kurma arayışları sürerken muhalefet bloku, Meclis yönetimini ele geçirerek Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı yasal düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Muhalefetin, hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla dava açılan Netanyahu’nun yeniden hükümet kurmasını engelleyebilecek "Sanık Yasası"nı Meclis’ten geçirmeyi planladığı öne sürüldü.

İsrail'de muhalefet blokunun, seçimlerin ardından Meclis başkanını değiştirerek parlamentonun yönetimini ele alıp Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı yasal düzenlemeleri Meclis'ten geçirmeyi planladığı iddia edildi.

İsrail'in Walla sitesinin haberine göre, muhalefet bloku liderleri, seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma sürecine yönelik ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla ikili görüşmeler ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Arap partileri belirleyici konumda

İsrail'de salı günü yapılan genel seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar, 120 sandalyeli Meclis'te 53 sandalye kazanırken Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 ve tarihi başarı elde eden Arap partileri ise 19 sandalye elde etti.

Hiçbir blok hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamazken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Meclis'teki sandalye dağılımında belirleyici konuma geldi.

İsrail'de beş olasılık

Seçim sonuçlarının ardından İsrail'de hükümet kurmak için 5 olasılık öne çıkıyor. Bunlar, muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurması, Arap partilerinin hükümete katılmadan dışarıdan destek vereceği bir azınlık hükümeti oluşturulması, Netanyahu ile muhalefet arasında ulusal birlik hükümeti kurulması, Netanyahu'nun muhalefet milletvekillerinden bazılarını kendi tarafına çekerek çoğunluğu sağlaması ve hükümet kurulamaması halinde yeniden seçime gidilmesi olarak sıralanıyor.

Yeni hükümet kurulana kadar Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümetin geçiş hükümeti olarak görevini sürdürmesi bekleniyor.

Muhalefetten 'Sanık Yasası' hazırlığı

Walla’nın haberine göre, muhalefet, Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu stratejinin ilk adımı Meclis başkanlığını alarak çeşitli yasal düzenlemeler ortaya koymayı içeriyor.

Muhalefetin gündemindeki düzenlemelerin başında, hakkında ceza davası açılan kişilerin mahkumiyet kararı bulunmasa bile hükümet kurmasını engellemeyi öngören "Sanık Yasası" geliyor.

Söz konusu düzenlemenin, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu'yu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Haberde, muhalefetin ayrıca bazı yargı düzenlemelerini yürürlükten kaldırmayı ve 7 Ekim 2023’e ilişkin resmi soruşturma komisyonu kurulmasını öngören düzenlemeyi Meclis'ten geçirmeyi planladığı belirtildi.

Muhalefette parlamentonun yönetimini ele geçirme hedefi

Muhalefetin, bu yasama girişimlerini hayata geçirebilmek için Meclis Başkanı Amir Ohana'yı değiştirmeyi ve parlamentonun yönetimini ele geçirmeyi hedeflediği aktarılan haberde, muhalefet liderlerinin bu adımla siyasi güç dengesini değiştirmeyi amaçladığı, ancak planın hayata geçirilmesinin partiler arasında uzlaşma sağlanmasına ve Meclis'te gerekli çoğunluğun oluşturulmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Netanyahu, suçlamaları reddediyor.

Seçimlerde tarihi başarı elde eden iki Arap listesinden biri olan Ortak Liste'nin liderlerinden Ahmed Tıybi, AA'ya yaptığı açıklamada Meclis başkanının değiştirilmesi konusunda muhalefete destek vereceklerini açıklamıştı.


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Başlıklar :israilSeçimNetanyahuMuhalefet
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