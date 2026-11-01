İranlı Bakan Kitapçi: Tehditlere karşı coğrafi sınır olmaksızın karşılık vereceğiz

İsrail'de Eisenkot'tan dört prensipli soykırım koalisyonuna davet: Kabul edenler Siyonist hükümete katılabilir

İsrail'de, 27 Ekim'de ülkenin en yüksek katılım oranıyla seçim yapıldı. Seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu ile ona alternatif diye sunulan eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot birbiriyle yarıştı. Seçim sonucu iki ismin de temsil ettiği blok tek başına gereken 61 sandalyeye ulaşamazken koalisyon görüşmeleri başladı. Netanyahu, Arap partilerle görüşmeyeceğini belirtirken; Eisenkot ise İsrail'in ebedi yapısını, ulusa hizmete öncelik vermeyi, Hamas'ın tüm askeri yapısını yok etmeyi ve Gazze'deki hükümeti yok etmeyi ön gören dört prensibini kabul edecek kişilerle koalisyon kurabileceğini açıkladı.